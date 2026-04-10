首季大賺卻開心不起來 台塑化：第2季面臨極大挑戰

美伊戰爭推升3月原油及中下游塑化原料價格飆漲，台塑四寶今天公布第1季自結財報全賺錢，合計大賺約新台幣441億元，年增10.8倍。不過台塑集團卻開心不起來。台塑化指出，公司第2季將面臨極大經營挑戰，營運前景具高度不確定性。

台塑化說明，公司主要業務為煉油和石化上游，8成以上原料來自中東進口，採購與運輸作業約需1個月時間，當國際油價急速上漲時，同步帶動油品及石化原料價格上漲，根據會計準則，原料耗用成本採加權平均法計算，而非反應當期實際原料價格，因而產生在途原料及產品的存貨利益，為帶動台塑化第1季獲利成長主因。

台塑化今天公布第1季自結稅後純益204.08億元，年增4.5倍，也比去年第4季成長約3倍，每股稅後純益2.14元。

不過台塑化提醒，如果地緣政治趨於緩和，油價隨時可能面臨劇烈回檔，屆時台塑化也將承受同等規模的跌價損失風險。

此外，進入第2季，台塑化營運面臨產能運轉受限，供應鏈壓力倍增等多重衝擊。3月受戰事影響，台塑化所採購約13.4萬噸輕油無法按計畫交運，導致台塑化烯烴3廠於3月24日被迫關停，目前僅維持1套乙烯廠運轉。此外荷莫茲海峽航運受阻，導致中東原油交運延宕，台塑化煉廠操作率已進一步下修至4成，石化產能利用率則僅剩3成。

展望5、6月，台塑化指出，原料採購能見度依舊不明，儘管已啟動分散料源採購，但在美伊衝突未歇下，原料成本大幅墊高，5月中東原油加碼溢價從4月的每桶2.5美元，暴漲到19.5美元。

且台塑化為了優先確保國內油品供應無虞，並配合政府穩定物價政策，積極照顧旗下加盟體系，截至目前，已自行吸收汽、柴油價格調整金額逾20億元。在成本大幅墊高、產能受限的雙重夾擊下，預告第2季將面臨極大經營挑戰，營運前景具高度不確定性。