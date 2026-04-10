運價指數連三漲達1,890點 周漲幅1.93%

運價指數連三漲！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於10日出爐，指數上漲35.81點至1,890.77點，周漲幅1.93%；其中，歐洲線跟北美線漲跌互見。

根據最新一期出爐運價，北美線貨量增加，運價持續漲，遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達3,518美元，較前一期上漲164美元，周漲4.88%；遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,552美元，較前一期上漲193美元，周漲8.18%。

其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,547美元，較前一期下跌103美元，周跌幅6.24%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,764美元，較前一期下跌94美元，周跌幅3.5%

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲13美元，漲幅2.52%，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）與前一周持平、遠東到韓國每TEU（20呎櫃）較前一周上漲5美元。

萬海航運（2615）表示，目前中東衝突仍持續，導致國際油價波動走升，並伴隨航行繞道、燃油、保險等相關成本，以及整體營運成本明顯增加。為維持航線服務穩定性與營運品質，萬海各航線運價均陸續反映增加的營運成本，其中亞洲區間航線將於4月分實施兩波調漲，未來將持續密切關注市場及區域情勢變化，審慎因應後續發展。