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租金漲勢首度踩煞車！連3個月跌破2% 但租屋族荷包仍未真正鬆動

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

租金漲勢45個月來首度明顯降溫。據統計，2026年3月房租指數年增率僅1.86%，連三個月低於2%；不過管理費、水電燃氣等其他居住開銷仍持續走揚，租屋族荷包仍未真正鬆動。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023年8月開始連29個月房租年增率大於2%的趨勢已經結束，房租大漲過後漲勢已經逐漸趨緩，目前房市買氣一般，先以租代買的族群也不少，就業狀況穩定，而後續也還有通膨的壓力，經濟成長率預期也相當驚人，加上政府的租金補貼等幫助，短期內房租並無修正的壓力。

最新統計顯示，房租指數年增率3月為1.86%，較上月持平，但指數仍寫下歷史新高的110.21，不過長期2%年增率的趨勢已被打破，出現連續三個月房租指數年增率跌破2%，至於變化較大的還有家庭管理費用，3月年增率仍高達4.78%，水電燃氣年增率達5.23%，整體的居住成本物價指數年增率仍超過2%。

值得留意的是，曾敬德表示，除了房租以外的居住成本正在增加，包括住宅維修費年增率達2.93%，一方面工資居高不下，一方面也可能房屋老舊後，陸續有些修繕問題出現，家庭用品類幾乎較去年持平。

但家庭管理費過了農曆年後，3月的年增率仍達4.78%，可能與物管的費用增加、社區老舊後待更新與維護的成本增加有關，有些社區為維持社區管理品質與預留後續更換電梯等費用，也會調整社區的管理費，而水電燃氣在這波戰爭後，後續可能也有反應的壓力。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房租 租屋

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