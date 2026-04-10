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台鐵與環球締盟 重塑高雄城區複合式生活圈

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
Global Mall與國營臺灣鐵路股份有限公司共同舉行「高雄車站商業大樓暨周邊商業空間」簽約典禮，宣布由Global Mall取得高雄車站商場經營權。記者嚴雅芳／攝影
Global Mall與國營臺灣鐵路股份有限公司共同舉行「高雄車站商業大樓暨周邊商業空間」簽約典禮，宣布由Global Mall取得高雄車站商場經營權。記者嚴雅芳／攝影

高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案」10日舉辦簽約儀式，台鐵公司表示，本案目前具雙鐵共構優勢，每日約6萬人旅次，高鐵南延將採用高雄方案，極具發展潛力。

高雄車站簽約案由台鐵公司董事長鄭光遠與環球公司董事長馬志綱共同簽署。

台鐵公司表示，本案緣起於高雄市區鐵路地下化，配合高雄市政府地方發展，其中高雄車站為臺鐵和高雄捷運共構車站，並建設商業大樓及旅館大樓。本案基地面積約76,184.95㎡，土地權屬皆為臺鐵公司。

租賃標的物為高雄車站商業大樓及車站商業空間，商業大樓建築體為地上10層，座落於地下化車站正上方；車站商業空間分布於車站地上1層、地下1層及地下3層，皆位於捷運、臺鐵及各運具轉乘動線，租賃範圍之總樓地板面積合計53,777.41平方公尺。

台鐵公司說，本案位置座落於高雄車站，為高雄市發展核心門戶，亦為台鐵首次以車站大樓併同車站商業空間辦理招商案，前景看好。

台鐵公司表示，本案目前具雙鐵共構優勢，每日約6萬人旅次，高鐵南延將採用高雄方案，極具發展潛力，未來結合交通運輸、休閒遊憩、餐飲等旅客所需服務，引進民間創意、完善車站機能、提升服務品質，以車站促進周邊地區生活機能，重新打造高雄車站門戶意象。台鐵與高雄市政府合作推動高雄車站第一環圈公辦都市更新案，預計能帶動高雄車站及周邊區域發展。

台鐵公司公司表示，透過公私協力，強化地方生活與經濟發展，傳遞車站即生活的理念，並創造企業投資人、在地民眾、高雄市政府與台鐵公司的共好價值。

高雄市 高雄捷運 高雄車站

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