「廣上研序」舉行謝土儀式 位於水岸首排、以高雄新市鎮為腹地

深耕高雄30年的廣上建設長期站在市場第一線，堅持「專注一事、研其一生」品牌精神，把建築細節做到位，全新完工的「廣上研序」10日謝土儀式，坐落典寶溪水岸首排，以高雄新市鎮為腹地，建案公開以來備受市場矚目，隨著康橋國際學校確定落腳楠梓土庫，討論熱度持續升溫，受購屋者青睞。

廣上建設董事長董上裕說，「廣上研序」緊鄰科技S廊道發展軸線，坐擁台積電（2330）科研圈與橋頭科學園區發展潛力，既能承接產業進駐所帶來的人口紅利，也能同步享有新市鎮建設持續推進的成長動能。

隨著新市鎮一期「橋頭新市鎮」、二期「橋頭科學園區」、三期將以「TOD智慧城市」為藍圖，並結合交通、商辦、醫療、教育資源，其中捷運紅線青埔站，未來將與紫線交會形成雙捷交通樞紐，「廣上研序」正好站在發展紅利的核心交集點。

「廣上研序」規劃住家140戶、店鋪4戶，搭配全平面車位規劃，以實住需求出發，由甲級營造團隊打造，全案採用最高品質「台灣水泥」，以日系職人精神，從結構安全到居住細節層層把關。

建材配置包含3D智慧門鎖、日本INAX搭配美標衛浴、INAX全戶電腦馬桶、DELTA四合一暖風機、櫻花整體廚具、SVAGO雙口感應爐、LAMETT石晶地板。在停車位劃上，全案戶戶平面車位並設有EMS智能充電系統，解決住戶最在意的停車問題。

董上裕指出，橋頭新市鎮在教育條件上，複製竹科成功經驗，前瞻布局產學合作，7大高等學府如交大、清大、高雄大、義守大、樹科大、高科大及師範大學等，再加上「康橋國際學校」形成南部最強知識聚落，從半導體、AI、生技、航太等永續菁英人才，為區域再添國際級教育能量。

高質感的學區配置，正是許多重視孩子未來發展的家庭所關注的關鍵，也讓楠梓從傳統學區，逐步升級為具備國際視野的「學霸教育圈」。

董上裕指出，集30年經驗所打造的「廣上研序」，不僅在建築規劃、工法講究、建材選用等每個環節都處處用心，地段選址更是看準科技產業、人文教育、交通建設三大要素，隨著區域發展動能陸續推進，典寶溪水岸生活軸線的價值輪廓也將愈發清晰，而率先站穩水岸第一排的「廣上研序」，無疑將成為最早被市場看見的核心席位。

廣上建設董事長董上裕是房地產專家。記者林政鋒／攝影