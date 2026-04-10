快訊

評／維護兩岸「和平安寧」 習近平溫婉調性不一定只為鄭麗文

斷了毛孩救命藥？7月動物用藥新制爭議 「黃阿瑪的後宮生活」：絕望又無奈

邀習近平來台 鄭麗文：逐步達成和平框架、增進台灣國際空間

聽新聞
0:00 / 0:00

「廣上研序」舉行謝土儀式 位於水岸首排、以高雄新市鎮為腹地

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
「廣上研序」10日謝土，位於水岸首排、以高雄新市鎮為腹地，購屋者青睞。記者林政鋒／攝影
「廣上研序」10日謝土，位於水岸首排、以高雄新市鎮為腹地，購屋者青睞。記者林政鋒／攝影

深耕高雄30年的廣上建設長期站在市場第一線，堅持「專注一事、研其一生」品牌精神，把建築細節做到位，全新完工的「廣上研序」10日謝土儀式，坐落典寶溪水岸首排，以高雄新市鎮為腹地，建案公開以來備受市場矚目，隨著康橋國際學校確定落腳楠梓土庫，討論熱度持續升溫，受購屋者青睞。

廣上建設董事長董上裕說，「廣上研序」緊鄰科技S廊道發展軸線，坐擁台積電（2330）科研圈與橋頭科學園區發展潛力，既能承接產業進駐所帶來的人口紅利，也能同步享有新市鎮建設持續推進的成長動能。

隨著新市鎮一期「橋頭新市鎮」、二期「橋頭科學園區」、三期將以「TOD智慧城市」為藍圖，並結合交通、商辦、醫療、教育資源，其中捷運紅線青埔站，未來將與紫線交會形成雙捷交通樞紐，「廣上研序」正好站在發展紅利的核心交集點。

「廣上研序」規劃住家140戶、店鋪4戶，搭配全平面車位規劃，以實住需求出發，由甲級營造團隊打造，全案採用最高品質「台灣水泥」，以日系職人精神，從結構安全到居住細節層層把關。

建材配置包含3D智慧門鎖、日本INAX搭配美標衛浴、INAX全戶電腦馬桶、DELTA四合一暖風機、櫻花整體廚具、SVAGO雙口感應爐、LAMETT石晶地板。在停車位劃上，全案戶戶平面車位並設有EMS智能充電系統，解決住戶最在意的停車問題。

董上裕指出，橋頭新市鎮在教育條件上，複製竹科成功經驗，前瞻布局產學合作，7大高等學府如交大、清大、高雄大、義守大、樹科大、高科大及師範大學等，再加上「康橋國際學校」形成南部最強知識聚落，從半導體、AI、生技、航太等永續菁英人才，為區域再添國際級教育能量。

高質感的學區配置，正是許多重視孩子未來發展的家庭所關注的關鍵，也讓楠梓從傳統學區，逐步升級為具備國際視野的「學霸教育圈」。

董上裕指出，集30年經驗所打造的「廣上研序」，不僅在建築規劃、工法講究、建材選用等每個環節都處處用心，地段選址更是看準科技產業、人文教育、交通建設三大要素，隨著區域發展動能陸續推進，典寶溪水岸生活軸線的價值輪廓也將愈發清晰，而率先站穩水岸第一排的「廣上研序」，無疑將成為最早被市場看見的核心席位。

廣上建設董事長董上裕是房地產專家。記者林政鋒／攝影
廣上建設董事長董上裕是房地產專家。記者林政鋒／攝影

「廣上研序」10日謝土，位於水岸首排、以高雄新市鎮為腹地，購屋者青睞。記者林政鋒／攝影
「廣上研序」10日謝土，位於水岸首排、以高雄新市鎮為腹地，購屋者青睞。記者林政鋒／攝影

台積電 康橋國際學校 橋頭

延伸閱讀

日月光邀穎崴、竑騰斥資逾千億元 高雄仁武基地打造AI先進測試園區

福雷電子仁武新廠動土 吳田玉：砸1,083億元打造高階測試聚落

相關新聞

中石化要賣地不蓋京華廣場！沈慶京悲喊：內心深處唯有「慟」

中石化日前發布重訊指出，京華廣場開發案因建設與銷售時程延後，影響整體推動進度，決議啟動土地資產處分策略，擬以728%容積率為基礎進行出售。對此，威京集團主席沈慶京沉痛表示，內心深處唯有一個「慟」字。他形容，這種悲慟實非言語所能形容，這不僅是受柯文哲案波及的土地資產變賣，更是一個具備國際高度的建築夢想之殞落，以及他個人專業與榮譽的破碎。

租金漲勢首度踩煞車！連3個月跌破2% 但租屋族荷包仍未真正鬆動

租金漲勢45個月來首度明顯降溫。據統計，2026年3月房租指數年增率僅1.86%，連三個月低於2%；不過管理費、水電燃氣等其他居住開銷仍持續走揚，租屋族荷包仍未真正鬆動。

雄獅旅遊揭2026四大成長引擎 AI賦能、精準分眾、服務擴圈、全球布局

去年全台出國旅遊人次達1,894萬創下歷史新高，隨著航空業擴張航網，如鳳凰城、華盛頓、布拉格等新增航點，米蘭航班天天出發，加上台中直飛釜山、東京等區域布局，帶動整體運能，預期2026年出境旅遊市場將延續穩定成長態勢。

台鐵與環球締盟 重塑高雄城區複合式生活圈

「高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案」10日舉辦簽約儀式，台鐵公司表示，本案目前具雙鐵共構優勢，每日約6萬人旅次，高鐵南延將採用高雄方案，極具發展潛力。

台塑四寶3月營收年月雙增 合計1415億元

美伊戰爭2月底爆發，推升3月原油及中下游塑化原料價格飆漲，台塑四寶今天公布3月營收，全部呈現年月雙增，合計營收約新台幣1...

「廣上研序」舉行謝土儀式 位於水岸首排、以高雄新市鎮為腹地

深耕高雄30年的廣上建設長期站在市場第一線，堅持「專注一事、研其一生」品牌精神，把建築細節做到位，全新完工的「廣上研序」10日謝土儀式，坐落典寶溪水岸首排，以高雄新市鎮為腹地，建案公開以來備受市場矚目，隨著康橋國際學校確定落腳楠梓土庫，討論熱度持續升溫，受購屋者青睞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。