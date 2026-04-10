台塑四寶3月營收年月雙增 合計1415億元

美伊戰爭2月底爆發，推升3月原油及中下游塑化原料價格飆漲，台塑四寶今天公布3月營收，全部呈現年月雙增，合計營收約新台幣1415.73億元，年增11.8%，比2月大幅成長44.8%，重新站回千億元大關。

位處石化產業鏈上游的台塑化，受國際油價變動影響最為直接，台塑化今天公布3月營收633.21億元，年增7.8%，比2月成長39.2%。

台塑化說明，3月營收成長主要因為售價，美伊戰爭爆發，荷莫茲海峽遭封鎖，引發能源危機，3月杜拜原油均價為每桶128.5美元，比起2月每桶大漲60.1美元。台塑化因配合政府油價平穩機制，內銷油品吸收金額比2月大幅增加，全產品均價比2月增加每桶40.7美元。

售量部分，在烯烴事業方面，因受荷莫茲海峽航運受阻，訂購的輕油未如期到貨，導致第3套輕裂廠（OL#3）於3月24日停車，3月乙烯產能利用率48%，比2月的56%減少。

其他三寶方面，台塑3月營收173.54億元，年增1.5%，比2月大幅成長61.6%。

台塑說明，3月比2月銷售量、價都增加。銷售量方面，2月適逢農曆春節，出貨天數較少，且部分下游加工廠停工，石化產品需求減少，加上配合中油天然氣管線施工及四輕停車，南部廠區所有廠安排歲修，產銷量減少。2月底美伊戰爭爆發，斷料風險提高，客戶積極回補庫存，3月台塑各主要產品銷售量合計比2月增加13.4萬噸。

南亞3月營收271.7億元，年增18.1%，比2月成長46.4%，創下2022年9月以來近43個月新高。

南亞說明，電子材料產品營收占比超過5成，受惠AI市場規模持續擴張，中高階材料供應緊缺，連帶使一般電子材料供給漸趨緊張，加上消費性電子需求增溫、用料升級，帶動南亞的銅箔基板、ABF載板、銅箔、玻纖布等產品銷售量、價大增，營收跟著大幅成長。

台化3月營收337.28億元，年增21.6%，月增46.8%。

台化說明，2月適逢春節連假營業天數少，3月客戶陸續復工開車，帶動銷量增加。另在售價方面，受美國、以色列對伊朗軍事衝突影響，原油行情大幅上漲，帶動石化塑膠產品價格跟漲。