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中央34億蓋楊梅社宅！埔心安居 B、C 估2029年完工
桃園楊梅社宅再添量能。國家住都中心10日在楊梅區舉行「埔心安居B、C」社會住宅統包工程動土典禮，兩案合計提供520戶，預計2029年完工，總工程經費約34.45億元，為中央全額投資興建。這也是中央在桃園動土的第15、16處社宅，並為繼「埔心安居A」後，於楊梅推動的第2、3處社宅。
國住都表示，「埔心安居B、C」均位於楊梅區金龍一路，與興建中的「埔心安居A」相鄰，周邊生活機能成熟，鄰近埔心公園、四維國小、埔心托嬰中心及市立圖書館埔心分館，並有連鎖超市、埔心市場與站前商圈，日常採買便利。
交通方面，基地距埔心火車站車程約5分鐘，至國道1號楊梅交流道約10分鐘，聯外交通順暢；周邊串聯幼獅工業區、平鎮工業區及龍潭科學園區，就業機會充足，有助吸引青年與育兒家庭進駐。
在規劃內容上，B基地將興建2棟地上14層、地下3層建築，並設置身心障礙者服務中心與日照中心；C基地則為2棟地上11層、地下3層建築，並規劃托嬰中心，以回應在地社福需求。
國住都指出，目前楊梅區累計推動4處社宅、共1,221戶，除本次動土的「埔心安居B、C」外，尚包括興建中的「埔心安居A」及已決標、待開工的「大平安居」，將持續透過社宅供給，支撐青年就業與在地成家需求。
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