永續不只是報告書！CSRone 創辦人嚴德芬談如何站在巨人肩上打造中小企業韌性與創新

「永續真正的知識非常複雜，對一般中小企業來說並不好理解。」談起企業面對永續議題時的困惑，台灣永續智庫CSRone創辦人嚴德芬如此形容。多年來，她透過與企業合作的過程中觀察到，即使永續議題在國際間已成企業經營的重要課題，仍有許多企業不知道該從何著手。

正是這樣的觀察，成了她創立CSRone永續智庫的重要原因。2013年，頤德國際啟動CSRone平台，整理全球永續與ESG資訊並分析台灣與亞太地區企業的揭露趨勢，希望讓企業更容易理解複雜的永續議題。多年來，透過顧問服務與平台研究，嚴德芬持續與企業對話，也看見台灣企業在永續轉型上的不同階段。

當永續報告書，成為企業重新認識自己的方法

她回憶到，台灣企業最早接觸永續多半是從企業社會責任（CSR）開始。當時企業關注多以公益活動或社會回饋為主，例如捐款、教育計畫或災害救助等。但隨著國際趨勢發展，企業社會責任逐漸擴展為更完整的永續治理概念，企業開始思考環境、社會與治理等面向，也開始關注氣候變遷、供應鏈管理與公司治理等議題。

2014年是台灣永續發展的重要轉折點。隨著食品安全與企業治理事件引發社會關注，主管機關開始推動上市櫃公司揭露企業社會責任報告書，企業對永續議題的關注逐漸提升。然而，在嚴德芬看來，制度的推動固然重要，但企業對永續的理解仍需要時間累積。「很多企業把永續報告書當成法規要求，或是一種公關工作。」她說。確實，在揭露逐漸制度化後，部分企業將報告書視為年度例行任務，只求完成形式，卻忽略其真正價值。在她看來，永續報告書的意義不只是一本文件，而是幫助企業檢視自身經營的工具。透過盤點環境、社會與治理作為，企業可以更清楚理解自身優勢與風險，並進一步思考未來發展方向。

「很多CEO會說，我做永續報告書，其實是為了了解公司真正的狀況。」嚴德芬說。透過編製報告書，企業不僅整理內部資料，也重新思考利害關係人關注的議題，例如能源使用、供應鏈管理、勞動條件或公司治理等。這些過程，往往讓企業開始有系統地全面檢視自身營運模式。她指出，永續框架的重要性在於，能讓企業站在更高視角看待自身。許多國際組織長期整理全球企業的永續經驗，形成各種揭露框架與準則，對企業而言，是重要的參考資源。

「這些國際框架與標準，就像是來自全球專家與精英集思廣益的成果。」她說，企業若能善用這些工具，其實就等於站在前人的基礎上思考未來。

永續奠基企業韌性，將經營風險轉化為創新動能

雖然永續報告書目前多半由大型企業推動，但嚴德芬認為，中小企業同樣需要關注永續議題。原因很簡單：在全球供應鏈高度整合的情況下，大企業對供應商的要求，往往也會影響到中小企業的經營模式。

例如，許多國際品牌已開始要求供應商揭露碳排放資訊或提出減碳目標；金融機構在評估融資時，也逐漸納入ESG因素。即使沒有法規要求，中小企業仍可能因客戶或市場需求面對永續議題。那麼，中小企業該如何開始？嚴德芬的建議很務實：從自己的產業出發。「不要一開始就想做很偉大的事情。」她說。企業可以先觀察所處產業面臨的環境與社會議題，例如污染、能源使用、原料來源或勞動條件，再進一步思考改善方向。以紡織產業為例，企業需要關注的不只是產品設計，也包括染整過程的污染、原料來源及市場對永續材質的需求。當企業開始理解產業趨勢與市場變化，自然會發現永續不是額外負擔，而是重新思考商業模式的機會。

嚴德芬也提醒，永續不只是環境議題，它同時與創新與企業成長息息相關。當企業在面對氣候變遷、能源轉型或供應鏈要求時，往往也會激發新的技術與商業模式。「永續其實不只是環境，它也包含創新與新的商業模式。」她說，這意味著永續其實是企業在不確定年代，建立自我企業韌性的過程。

在全球經濟與產業快速變化的今天，企業面臨的不確定性越來越高。氣候變遷、地緣政治、能源價格與供應鏈重組，都可能影響企業的經營環境。從這個角度來看，永續其實也是企業建立長期韌性的過程。在嚴德芬看來，永續報告書與相關框架的價值，就在於幫助企業看見更長遠的未來。「永續框架其實是讓企業站在巨人的肩膀上，看見未來。」她說。

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