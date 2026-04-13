好故事不是包裝，盧建彰談中小企業如何把永續說成好生意

很多中小企業不是沒在做事，而是不知道如何把自己正在做的事，說成一個能被理解、被記住、甚至被市場選擇的故事。對長年從事品牌溝通的廣告導演盧建彰來說，故事從來不是包裝，更不是把企業說得多動聽，而是將企業原本就在做、也真正相信的事，轉譯成別人聽得懂、感受得到的語言。

永續不該只是部門工作，而要成為企業共同語言

盧建彰坦言，自己雖長年待在廣告與行銷領域，卻不是典型廣告科班出身，而是企管背景。也因此，他在做創意時始終不只看作品本身，而會回到一個更實際的問題：「這件事，能不能真正幫助對方的生意？」根據他的觀察，當產品功能與價格差異愈來愈小，品牌之間最後真正拉開距離的，往往不是規格，而是好感度。說得更白一點，就是消費者為什麼要喜歡你？

對他來說品牌其實就像一個人。別人對你好不是因為你有多厲害，而是因為你對別人好，因為有你，這個世界會更好一些；少了你，世界可能就少了一點什麼。當企業開始這樣思考，就會發現永續不只是額外附加的社會責任，也不只是年報裡的一個章節，而是品牌為何值得被市場喜歡、被信任、被選擇的理由。

這樣的想法不只停留在觀念上。盧建彰過去曾拍攝Toyota《家族旅行》與《兩個爸爸》等微電影時，便沒有聚焦在車子的產品功能，反而從「車是家的延伸」出發，去探討高齡化社會下的照顧困境。當品牌願意與大眾一起面對真實存在的生命課題，而不只是販售商品，這份共鳴就可能轉化為更深的品牌黏著度。對他而言，真正有效的故事不是講企業想講的話，而是讓人感覺到，這個品牌理解我所面對的世界。

也因此，盧建彰特別強調，永續不該被另外切成一個部門去做。因為企業不會設一個「賺錢部門」，好像賺錢只是少數人的事；同樣地，永續如果被切割出去最後就只會變成永續部門的責任，其他人都置身事外。他直言，當永續沒有進入企業每個部門、每個員工的日常工作，它就很難真正發揮力量。

用好故事把永續說清楚，才能成為被選擇的理由

對中小企業來說，這個提醒尤其重要。因為多數中小企業沒有龐大的編制，也未必有餘裕成立完整的永續團隊，但這不代表它們不能做永續。相反地，若企業本來就在生產流程、員工照顧、供應鏈管理或客戶關係中，做出更有責任感的選擇，那些事情本身就已經是永續的一部分。真正的問題常常不是有沒有做，而是「能不能說清楚」。

盧建彰提醒，行銷真正的核心不是讓人知道你做了多少，而是讓人更喜歡你，並在做選擇時願意靠近你。換句話說，企業說永續故事不是為了替自己加一層光環，而是讓外界理解你為什麼這樣做？在意的是什麼？想成為一家什麼樣的企業？當這些問題有了清楚的答案，永續才不會只是口號，而能成為企業長期經營的一部分。而這種溝通，也不只發生在市場與消費者之間。

當企業想吸引人才、凝聚員工認同，說故事的能力同樣重要，這種「看見人」的邏輯，同樣能解決企業頭痛的人才問題。他以光寶科技拆除中和老廠房的案例說明，如果只是蓋新大樓那是冷冰冰的營造工程；但光寶選擇記錄老員工在廠房裡的生命故事：有人在那裡結婚、有人工作一輩子退休。這份對人的敬意，讓老員工感到光榮，讓新人才看到企業的溫度。當一個空間有了人的故事，它就不再只是工廠，而能成為企業文化與品牌記憶的一部分。

盧建彰認為，故事力需要刻意練習。好的永續故事，要反覆對不同的人說，從對方的反應中不斷修整。因為故事不是說給自己聽，而是讓別人理解你做了什麼、為何而做。「你把ESG做好，我來把故事說好」不是包裝口號，而是提醒企業：把好事說清楚，讓市場願意理解、信任與靠近，永續才有機會長成好生意。

※更多精彩內容請詳見《願景工程》。

※本文由願景工程授權刊載，未經同意禁止轉載。