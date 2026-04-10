快訊

羽球亞錦賽／周天成逆轉駱建佑晉4強 暌違7年再有獎牌進帳

新莊豆漿店因客脫褲自慰爆紅 噁男被逮「沒說闆娘太辣」

勞退60歲打8折領還是65歲領全額？這年紀「黃金交叉」曝光…活過才回本

聽新聞
0:00 / 0:00

油價高漲引通膨？ 林敏雄：全聯會是最後漲價的

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全聯今年業績挑戰2300億元，店數要達到1280店。記者林海／攝影
全聯今年業績挑戰2300億元，店數要達到1280店。記者林海／攝影

超市龍頭全聯去年營運再創新高，對於美伊戰爭讓油價飆升，可能造成物價上漲，董事長林敏雄今日表示，目前全聯價格都還沒有調整，塑料包材也還沒有缺貨，雖然有其他通路宣布限量購買塑膠袋，但全聯一旦開口，就會引起恐慌，因此不會限購，也不讓廠商漲價，「全聯只有到了不能不漲的時候才會漲價，一定會是最後的那一個。」

林敏雄坦言，廠商都有庫存，現在漲價沒道理，但能堅持多久不敢講，若廠商的庫存都完全消化，那就不得不漲了。

林敏雄表示，全聯去年業績突破2200億元，店數也超過1250店，電商會員更達到700萬人，接下來會一步一腳印的做好，更強調經營上秉持「道德、誠信」，這也是全聯的基石，如果做的不好一定會檢討。

而全聯今年營收要挑戰2300億元，店數也要達到1280店。但對於全聯先前在網路上引發不少批評，林敏雄表示，過去一年業務有成長，網路上也有不少聲量，對於各項提醒都會虛心檢討，也會改進。

全聯也表示，內部極為重視的電子標籤已經有8店在測試，下半年會開始導入，2028年就會完成，預算也再增加10億元。全聯指出，過去講究價格競爭力，會經常變換價格，但人力上的疏忽，常常形成落差，未來完成全面電子標籤後，櫃檯與價卡將會同步，找回民眾對全聯價格的信任感。

全聯 美伊戰爭 林敏雄

延伸閱讀

全聯今年拚2,300億目標 林敏雄：網路批評是鞭策、會持續改進

全聯2026年業績拚2,300億元、店數目標1,280店

經長：三情形難買到塑膠袋

通膨衝擊荷包 6大領域漲價潮來了

相關新聞

中石化要賣地不蓋京華廣場！沈慶京悲喊：內心深處唯有「慟」

中石化日前發布重訊指出，京華廣場開發案因建設與銷售時程延後，影響整體推動進度，決議啟動土地資產處分策略，擬以728%容積率為基礎進行出售。對此，威京集團主席沈慶京沉痛表示，內心深處唯有一個「慟」字。他形容，這種悲慟實非言語所能形容，這不僅是受柯文哲案波及的土地資產變賣，更是一個具備國際高度的建築夢想之殞落，以及他個人專業與榮譽的破碎。

油價高漲引通膨？ 林敏雄：全聯會是最後漲價的

超市龍頭全聯去年營運再創新高，對於美伊戰爭讓油價飆升，可能造成物價上漲，董事長林敏雄今日表示，目前全聯價格都還沒有調整，塑料包材也還沒有缺貨，雖然有其他通路宣布限量購買塑膠袋，但全聯一旦開口，就會引起恐慌，因此不會限購，也不讓廠商漲價，「全聯只有到了不能不漲的時候才會漲價，一定會是最後的那一個。」

全聯今年拚2,300億目標 林敏雄：網路批評是鞭策、會持續改進

全聯2025年營運維持穩健成長，全年業績突破2,200億元，門市數超過1250家，電商會員數也達700萬人。在既有基礎上，內部訂下今年營運目標，朝2,300億元營收、1280家店規模邁進，持續擴大服務量能。

全聯2026年業績拚2,300億元、店數目標1,280店

2025年全聯整合超市與量販優勢，持續擴大營運規模，門市總數突破1,250家，量販店達21間，全年營業額突破2,200億元，今年整體業績拚2,300億元，總數目標達1,280店。

30歲買房60歲還完！數據曝「30年還款」已成購屋新常態

買房背債越來越久！根據內政部最新統計，2025年第3季全國平均房貸達26.7年再創新高。信義房屋分析，新青安政策上路後，30年期房貸加速普及， 「30年還款」已成購屋新常態。

還在等降價？代銷大老：建商不漲價已經很客氣了

央行日前宣布鬆綁第二屋，台北市代銷公會理事長王明正表示，推案市場已有明顯回溫，近期來客增加約25%，「想買房的人都回來了」，預期520檔期回溫會更明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。