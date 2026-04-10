油價高漲引通膨？ 林敏雄：全聯會是最後漲價的

超市龍頭全聯去年營運再創新高，對於美伊戰爭讓油價飆升，可能造成物價上漲，董事長林敏雄今日表示，目前全聯價格都還沒有調整，塑料包材也還沒有缺貨，雖然有其他通路宣布限量購買塑膠袋，但全聯一旦開口，就會引起恐慌，因此不會限購，也不讓廠商漲價，「全聯只有到了不能不漲的時候才會漲價，一定會是最後的那一個。」

林敏雄坦言，廠商都有庫存，現在漲價沒道理，但能堅持多久不敢講，若廠商的庫存都完全消化，那就不得不漲了。

林敏雄表示，全聯去年業績突破2200億元，店數也超過1250店，電商會員更達到700萬人，接下來會一步一腳印的做好，更強調經營上秉持「道德、誠信」，這也是全聯的基石，如果做的不好一定會檢討。

而全聯今年營收要挑戰2300億元，店數也要達到1280店。但對於全聯先前在網路上引發不少批評，林敏雄表示，過去一年業務有成長，網路上也有不少聲量，對於各項提醒都會虛心檢討，也會改進。

全聯也表示，內部極為重視的電子標籤已經有8店在測試，下半年會開始導入，2028年就會完成，預算也再增加10億元。全聯指出，過去講究價格競爭力，會經常變換價格，但人力上的疏忽，常常形成落差，未來完成全面電子標籤後，櫃檯與價卡將會同步，找回民眾對全聯價格的信任感。