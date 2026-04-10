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中鋼棒線、電鍍鋅及熱軋酸洗產品取得兩大認證平台環境認證聲明書

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼2025年包括鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲等五大核心鋼材率先通過UL Solution及The International EPD System兩大認證平台EPD認證，展現中鋼接軌國際綠色供應鏈的成果。中鋼／提供
中鋼2025年包括鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲等五大核心鋼材率先通過UL Solution及The International EPD System兩大認證平台EPD認證，展現中鋼接軌國際綠色供應鏈的成果。中鋼／提供

為迎合產品環境資訊揭露趨勢，中鋼（2002）2025年包括鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲等五大核心鋼材，率先取得UL Solution及The International EPD System兩大認證平台之第三類產品環境宣告（Environmental Product Declarations，簡稱：EPD）認證，並持續擴大綠色產品布局。近日中鋼旗下棒線、電鍍鋅及熱軋酸洗鋼捲等三項重點產品亦通過兩大國際平台EPD認證，展現中鋼接軌國際綠色供應鏈及綠色轉型的成果，力助下游客戶提升國際綠色競爭力。

隨著全球環境保護意識日益提升，各國產製產品的「碳足跡」或相關環境影響數值，不僅是客戶採購的關鍵指標，更成為跨入國際市場的關鍵通行證。EPD依據ISO 14025標準，透過產品生命周期評估（LCA）方法，針對產品自原料開採、製造、運輸、使用至棄置等各階段，逐一精算出對於臭氧層、酸雨、優氧化、氣候變遷等環境影響項目的數值，並經由第三方獨立公正單位驗證後公開揭露，讓下游採購者得以據此評估選用產品。近年來，歐美國家及東南亞各國針對鋼鐵產品的環保規範要求更趨嚴格，中鋼積極扣合國際綠色供應鏈趨勢，加速推動旗下各項鋼品的EPD認證作業。

為落實產品環境資訊的透明化與精確性，中鋼根據ISO 14025標準展開產製鋼材的環境足跡資料蒐集及分析，其中包括鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲等五大核心產品於2025年10月率先取得UL Solutions與The International EPD System雙認證，認證範圍涵蓋建築結構、公共工程及馬達等關鍵應用領域。為進一步強化綠色產品版圖，中鋼2025年也隨即啟動棒線、電鍍鋅及熱軋酸洗鋼捲等三項核心產品的驗證作業，近日接獲兩大認證平台相繼通知取得認證聲明書，可全面強化下游螺絲螺帽、電子零件及汽車零組件等業者的綠色競爭力，有利在國際供應鏈競爭中爭取綠色商機。

中鋼 東南亞 臭氧層

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