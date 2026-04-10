快訊

羽球亞錦賽／周天成逆轉駱建佑晉4強 暌違7年再有獎牌進帳

新莊豆漿店因客脫褲自慰爆紅 噁男被逮「沒說闆娘太辣」

勞退60歲打8折領還是65歲領全額？這年紀「黃金交叉」曝光…活過才回本

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯今年拚2,300億目標 林敏雄：網路批評是鞭策、會持續改進

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯今年拚2,300億目標，林敏雄談網路批評是鞭策、會持續改進。記者嚴雅芳／攝影
全聯今年拚2,300億目標，林敏雄談網路批評是鞭策、會持續改進。記者嚴雅芳／攝影

全聯2025年營運維持穩健成長，全年業績突破2,200億元，門市數超過1250家，電商會員數也達700萬人。在既有基礎上，內部訂下今年營運目標，朝2,300億元營收、1280家店規模邁進，持續擴大服務量能。

全聯董事長林敏雄10日表示，過去一年，外界對全聯有許多關注與網路評論，「網路把我們鞭策一番，我們會虛心檢討、持續精進，有做不好的，一定會改進。」他表示，消費者就是全聯最重要的客戶，「客戶有意見，我們一定虛心接受」，會一步一腳印把每件事情做好。

在通路布局上，林敏雄指出，隨著「大全聯」整合完成，將結合超市與量販優勢，並串聯全支付、小時達等電商與數位服務，讓服務更貼近消費者需求，持續強化全通路經營。

談及經營理念，林敏雄直言，「我能說的就是道德和誠信，這是全聯的基石。」他強調，若這兩件事做不好，「我接受各位檢討」，並重申全聯不會做「有的沒的事情」，道德與誠信是企業能走到今天的關鍵。

此外，林敏雄也再次重申全聯長期以來對農業的支持。他表示，「台灣農民有事，就是全聯的事」，身為本土最大超市，有責任協助農民。無論是農產品外銷受阻，或是產量過剩，全聯都會率先出面協助，「再怎樣我一定會到」。

林敏雄表示，未來全聯將持續深耕台灣市場，與農友及供應商攜手合作，讓更多優質產品被消費者看見，並持續陪伴消費者日常生活。

面對零售市場快速變化，通路競爭已不再侷限於單一業態，而是轉向整體生態系的整合能力。全聯表示，未來競爭的關鍵，並非僅止於門市數量或價格優勢，而是如何透過線上與線下整合，提供更貼近消費者日常生活的完整服務。

全聯以門市為基礎，結合電支與電商服務，持續深化OMO（Offline Merge Online ）布局，從實體通路延伸至數位服務，逐步建構以消費者為中心的生活服務平台，讓購物不再只是單一行為，而是融入日常生活的一部分。全聯董事長林敏雄表示：「未來的競爭不只是單一通路，而是整體布局。線上與線下整合，才能走進消費者生活。」

董事長 電商 林敏雄 全聯

延伸閱讀

欣新網營收／首季14億元 和3月營收雙創同期新高

全聯2026年業績拚2,300億元、店數目標1,280店

振宇五金營收／3月1.9億元、年增4.6%創同期新高 崇德店開幕邁向95店

富邦媒看好今年營收優於去年　持續深化付費會員經濟

相關新聞

中石化要賣地不蓋京華廣場！沈慶京悲喊：內心深處唯有「慟」

中石化日前發布重訊指出，京華廣場開發案因建設與銷售時程延後，影響整體推動進度，決議啟動土地資產處分策略，擬以728%容積率為基礎進行出售。對此，威京集團主席沈慶京沉痛表示，內心深處唯有一個「慟」字。他形容，這種悲慟實非言語所能形容，這不僅是受柯文哲案波及的土地資產變賣，更是一個具備國際高度的建築夢想之殞落，以及他個人專業與榮譽的破碎。

油價高漲引通膨？ 林敏雄：全聯會是最後漲價的

超市龍頭全聯去年營運再創新高，對於美伊戰爭讓油價飆升，可能造成物價上漲，董事長林敏雄今日表示，目前全聯價格都還沒有調整，塑料包材也還沒有缺貨，雖然有其他通路宣布限量購買塑膠袋，但全聯一旦開口，就會引起恐慌，因此不會限購，也不讓廠商漲價，「全聯只有到了不能不漲的時候才會漲價，一定會是最後的那一個。」

全聯今年拚2,300億目標 林敏雄：網路批評是鞭策、會持續改進

全聯2025年營運維持穩健成長，全年業績突破2,200億元，門市數超過1250家，電商會員數也達700萬人。在既有基礎上，內部訂下今年營運目標，朝2,300億元營收、1280家店規模邁進，持續擴大服務量能。

全聯2026年業績拚2,300億元、店數目標1,280店

2025年全聯整合超市與量販優勢，持續擴大營運規模，門市總數突破1,250家，量販店達21間，全年營業額突破2,200億元，今年整體業績拚2,300億元，總數目標達1,280店。

30歲買房60歲還完！數據曝「30年還款」已成購屋新常態

買房背債越來越久！根據內政部最新統計，2025年第3季全國平均房貸達26.7年再創新高。信義房屋分析，新青安政策上路後，30年期房貸加速普及， 「30年還款」已成購屋新常態。

還在等降價？代銷大老：建商不漲價已經很客氣了

央行日前宣布鬆綁第二屋，台北市代銷公會理事長王明正表示，推案市場已有明顯回溫，近期來客增加約25%，「想買房的人都回來了」，預期520檔期回溫會更明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。