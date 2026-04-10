全聯今年拚2,300億目標 林敏雄：網路批評是鞭策、會持續改進

全聯2025年營運維持穩健成長，全年業績突破2,200億元，門市數超過1250家，電商會員數也達700萬人。在既有基礎上，內部訂下今年營運目標，朝2,300億元營收、1280家店規模邁進，持續擴大服務量能。

全聯董事長林敏雄10日表示，過去一年，外界對全聯有許多關注與網路評論，「網路把我們鞭策一番，我們會虛心檢討、持續精進，有做不好的，一定會改進。」他表示，消費者就是全聯最重要的客戶，「客戶有意見，我們一定虛心接受」，會一步一腳印把每件事情做好。

在通路布局上，林敏雄指出，隨著「大全聯」整合完成，將結合超市與量販優勢，並串聯全支付、小時達等電商與數位服務，讓服務更貼近消費者需求，持續強化全通路經營。

談及經營理念，林敏雄直言，「我能說的就是道德和誠信，這是全聯的基石。」他強調，若這兩件事做不好，「我接受各位檢討」，並重申全聯不會做「有的沒的事情」，道德與誠信是企業能走到今天的關鍵。

此外，林敏雄也再次重申全聯長期以來對農業的支持。他表示，「台灣農民有事，就是全聯的事」，身為本土最大超市，有責任協助農民。無論是農產品外銷受阻，或是產量過剩，全聯都會率先出面協助，「再怎樣我一定會到」。

林敏雄表示，未來全聯將持續深耕台灣市場，與農友及供應商攜手合作，讓更多優質產品被消費者看見，並持續陪伴消費者日常生活。

面對零售市場快速變化，通路競爭已不再侷限於單一業態，而是轉向整體生態系的整合能力。全聯表示，未來競爭的關鍵，並非僅止於門市數量或價格優勢，而是如何透過線上與線下整合，提供更貼近消費者日常生活的完整服務。

全聯以門市為基礎，結合電支與電商服務，持續深化OMO（Offline Merge Online ）布局，從實體通路延伸至數位服務，逐步建構以消費者為中心的生活服務平台，讓購物不再只是單一行為，而是融入日常生活的一部分。全聯董事長林敏雄表示：「未來的競爭不只是單一通路，而是整體布局。線上與線下整合，才能走進消費者生活。」