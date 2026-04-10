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全聯2026年業績拚2,300億元、店數目標1,280店

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全聯董事長林敏雄與經營團隊參與媒體餐敘。侯思蘋／攝影
全聯董事長林敏雄與經營團隊參與媒體餐敘。侯思蘋／攝影

2025年全聯整合超市與量販優勢，持續擴大營運規模，門市總數突破1,250家，量販店達21間，全年營業額突破2,200億元，今年整體業績拚2,300億元，總數目標達1,280店。

全聯董事長林敏雄表示，面對過去曾發生的各項爭議，公司皆秉持虛心檢討、持續精進的態度應對。在營運方面，全聯長年維持穩定成長，全年營收已突破2,200億元，強調以「一步一腳印」的方式穩健經營，並透過超市與量販通路優勢互補，結合全支付與「小時達」等電商服務，持續拉近與消費者的距離。

在經營理念上，他指出，全聯以「道德、誠信」作為決策核心，在其領導下，若經營表現不如預期，內部也會進行檢討，將此視為企業創立以來的重要基石。

此外，林敏雄也強調，全聯身為台灣最大超市通路，肩負支持本土農業的責任。「農民有事，就是全聯的事」，無論是農產品外銷受阻或產量過剩，全聯都會優先協助調節銷售，發揮通路力量支撐農民。他表示，站在全台最大超市的立場，全聯將持續深耕台灣市場，善盡對消費者與農民的責任。

在營運策略上，全聯結合高頻日常採買與大宗消費需求，提供從即時補貨到週期性採購的一站式服務，提升整體消費便利性與通路滲透率。透過不同業態的整合，全聯逐步從單一零售通路，發展為具備多場景服務能力的消費平台。

在商品策略上，全聯持續強化「餐食化」與「即食便利」布局。2025年熱便當銷量突破1,200萬個，販售門市達747家，2026 年預計擴展至850家。同時，熟食熱櫃與即食商品持續增加品項，涵蓋不同時段的用餐需求，從早餐、午餐到晚餐，提供快速且平價的選擇。透過餐食服務的深化，全聯門市逐步轉型為日常飲食解決據點，提升來客頻率與消費黏著度，並進一步強化通路競爭力。

在量販經營上，「大全聯」持續導入體驗與服務元素，打造多元化購物空間。門市設有「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」與「我的烘焙坊」五大專區，滿足家庭多元採買需求。同時透過親子活動、主題展演與互動體驗，提升顧客停留時間與參與感，讓量販場域從單純購物空間，轉型為結合娛樂、社交與生活的複合式場域。

在會員經營方面，全聯 PX Pay 累積1,100 萬會員數據，透過 AI 分群與消費行為分析，從傳統點數回饋機制，升級為「生活提案型服務」。透過分析不同家庭結構與消費習慣，全聯可提供個人化商品推薦與差異化優惠，從日常食材、家庭用品到電商選物，協助消費者縮短選擇時間，提升消費效率與體驗。會員經營不再只是促銷工具，而是串聯全聯服務體系的重要核心，進一步強化品牌與消費者之間的長期關係。

全聯董事長林敏雄參與媒體餐敘。侯思蘋／攝影
全聯董事長林敏雄參與媒體餐敘。侯思蘋／攝影

全聯 營收 林敏雄

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