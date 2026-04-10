30歲買房60歲還完！數據曝「30年還款」已成購屋新常態

買房背債越來越久！根據內政部最新統計，2025年第3季全國平均房貸達26.7年再創新高。信義房屋分析，新青安政策上路後，30年期房貸加速普及， 「30年還款」已成購屋新常態。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，2015年全國房貸首度突破平均20年，隨30年期的房貸逐漸普及，2023第三季新青安上路前一年平均房貸年期約293期，最新統計全國平均已達321期，相當於26.75年，刷新歷史紀錄。

他分析，一方面市場上首購比例高，銀行願意給30年期的房貸，另一方面房價上漲後，民眾也透過拉長還款年限，降低每月房貸負擔，甚至希望手上多留些現金，投資其他金融資產，與長輩早年房貸利率7、8%，有錢就趕快還銀行的觀念大不相同。

最新統計顯示，去年第三季全國平均房貸期數321期，六都都超過25年，六都最低的是台北市的307期，最高的是高雄市339期，新竹地區的新竹市334期，新竹縣354期，主要新竹地區工作人口收入高且工作人口相對年輕，銀行也願意給予30年期的房貸方案。

試算房貸1000萬利率2.5%本利平均攤還，20年房貸每月繳款5萬2990元，30年期房貸則每月還款3萬9512元，一個月就可少繳1.3萬元，不過代價是得多繳10年，30年下來繳交的利息比20年期多出150萬元。

曾敬德建議，30年期房貸是一種短期降低每月還款負擔的好選擇，但不一定要繳好繳滿，若民眾手上有投資獲利、獎金或年終等收入時，也可以選擇提前慢慢還本，降低本金與未來的利息支出。