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還在等降價？代銷大老：建商不漲價已經很客氣了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

央行日前宣布鬆綁第二屋，台北市代銷公會理事長王明正表示，推案市場已有明顯回溫，近期來客增加約25%，「想買房的人都回來了」，預期520檔期回溫會更明顯。

台北市不動產代銷公會近日舉行記者會，六大代銷包括創意家董事長王明正、新聯陽副董事長林徹人、愛山林副董事長張境在、遠雄房地產總經理張麗蓉、甲桂林總經理陳衍豪、海宇國際總經理周世凱出席分析市況。

王明正表示，近兩年房市分成三階段，央行2024年9月第七波信用管制之前，房市熱絡，想買的積極買，不想買的，也受影響出手買。第七波管制後，不想買的不買，連有需求想買的，也不買了。

今年第一季氣氛開始轉變，尤其是3月19日央行第一季理監事會宣布鬆綁第二屋成數，從五成提高到六成後，想買的都回來了，雖然沒有回到先前榮景，但趨勢顯示正朝這個方向發展。

王明正表示，央行第七波信用管制主要針對成屋限貸，一開始對預售市場影響不明顯，在房仲業績大受影響，頻頻叫苦後，要買預售屋的人開始擔心，預售市場才逐漸跟著低迷。

他表示，經過二年時間，民眾已逐漸適應信用管制，加上政策往放鬆的趨勢走，代銷站在第一線，「春江水暖鴨先知」，已經明顯感受到房市正在加速回溫。

對於房價，王明正表示，近年營造成本大幅上升，今年又有土方之亂，「建商業主不漲價已經很客氣了，根本不可能降價」。

張境在也表示，過去這段時間，建案一坪造價至少攀升20％，房價根本沒有降價條件，反而通膨加劇下，未來可能上升，現在是買房好時機，尤其是預售屋，因為可以鎖定價格，由建商承擔通膨物價上漲風險。

海悅國際旗下海宇國際總經理周世凱指出，現在推出的預售案都是很好的案子，無論是規畫、格局、建材，建商都拿出看家本領來，而且業者對於上門賞屋的客戶都用心服務，現在購屋可以享受到最好的品質。

圖左至右依序為海宇國際總經理周世凱、愛山林副董事長張境在、創意家董事長王明正、新聯陽副董事長林徹人、遠雄房地產總經理張麗蓉、甲桂林總經理陳衍豪。記者游智文攝影
圖左至右依序為海宇國際總經理周世凱、愛山林副董事長張境在、創意家董事長王明正、新聯陽副董事長林徹人、遠雄房地產總經理張麗蓉、甲桂林總經理陳衍豪。記者游智文攝影

房市 央行 建商 預售屋

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