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餐飲族群需求強 聯發、六角與王座同寫最旺3月

中央社／ 台北10日電
右起為王座總經理林子恒、董事長王耀輝、養心茶樓總經理洪國席。（王座提供）
右起為王座總經理林子恒、董事長王耀輝、養心茶樓總經理洪國席。（王座提供）

內需消費動能回溫，加上海內外展店效益發酵，餐飲與手搖飲族群3月營收亮眼；聯發國際，王座3月和單季營收均為同期新高，六角3月合併營收也創同期新高，顯示品牌擴張、海外布局與消費回流3大引擎正帶動產業持續升溫。

聯發國際3月營收新台幣1.14億元，年成長49.2%，月增26%，創歷史同期新高，成長動能來自旗下Sharetea歇腳亭和UG雙品牌的同店成長與展店效益；累計今年前3月營收3.05億元，年增52.3%，創歷史同期新高。

聯發國際表示，集團新成長動能UG持續加速展店腳步，3月台灣UG在北中南開出6家新門市，累計3月底全台家數達61家，UG在美持續展店，位於華盛頓州西雅圖與加州洛杉磯的門市，3月平均營收約15萬美元，今年目標在美展店15家以上，明年展店規模持續擴大。

六角國際3月合併營收4.6億元，年成長37.22%，日出茶太在全球市場需求正向發展，同店銷售亮眼，挹注集團原物料銷售與權利金收入，加上GermanyBoBoQ今年1月啟動貢獻，推升3月合併營收創單月同期新高與歷史次高。

六角表示，海外布局橫跨六大洲63個國家地區，印尼是日出茶太全球最大的加盟市場，六角已完成與當地代理商新一輪的長期合作契約，15年規劃新增300家門市，除穩定發展東南亞與澳洲市場，六角將著重歐、美市場布局，國內品牌直營門市店數挑戰200家，全年合併營收將雙位數成長。

王座餐飲3月合併營收1.49億元，年增28.48%，創同期新高；累計前3月合併營收5.05億元，年增38.77%，僅次於2025年第3季5.17億元，創單季歷史次高紀錄，也創歷年同期新高。

王座指出，台灣今年經濟持續穩健，前2月春節連假效應，加上最低工資調升，內需消費持續活絡，王座得力於併購養心餐飲後，營收規模擴大，多品牌展店效益發酵。

在展店布局方面，王座表示，新代理的日式品牌「雞三和」將進駐台中漢神洲際購物廣場，「養心茶樓」也規劃於台北101開出首家mini店型，王座旗下「段純貞牛肉麵」繼美國與香港市場，將於第2季首度進軍澳洲，養心旗下品牌Yache韓式蔬食則籌備進軍馬來西亞，今年將維持全年合併營收雙位數成長目標。

東南亞 營收

延伸閱讀

六角營收／3月4.6億元 年增37.22％、創同期新高

王座營收／第1季5.05億元、年增38.7％ 創單季歷史次高

振宇五金營收／3月1.9億元、年增4.6%創同期新高 崇德店開幕邁向95店

漢來美食營收／第1季19.8億元創單季新高 通過股利配發現金8元

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