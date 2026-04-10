快訊

台灣有事發言後…日本外交藍皮書 對中關係陳述「降級」

前製作人李能謙淪共諜 賣「3千多筆」情報員個資遭求刑12年

大陸宣布黃海實彈射擊 蔣萬安十字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

3C 回收費要變了！用再生塑膠可打85折 新制明年上路

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

環境部10日預告修正「物品回收清除處理費費率」草案，預計自2027年1月1日起生效實施。本次修正重點包括提高電子電器物品類及資訊物品類合規塑膠再生料物品的綠色費率優惠折數，及調整顯示器、可攜式電腦、主機類及27吋以下液晶電視機的徵收費率。

為加速引導業者使用循環物料產製循環電子產品，減少原生物料的使用，環境部循環署針對合規塑膠再生料物品，也就是在產品中添加25%塑膠再生料並經審查確認者，提高綠色費率優惠折數從95折調整為約85折，藉由經濟誘因提升資源有效永續循環利用，原既有已實施的環保標章產品則持續享有徵收費率95折的優惠。

循環署另表示，近年來在全民配合下，電子產品整體回收成效顯著提高，為了持續暢通回收處理管道，穩定回收基金的正常運作，經檢討回收清除處理成本、回收清除處理率、基金財務狀況等相關因素，修正電子電器物品類及資訊物品類包括27吋以下液晶電視機、顯示器、可攜式電腦之筆記型電腦及平板電腦、主機板、硬式磁碟機、機殼、電源器等回收清除處理費費率，其中筆記型電腦分3階段及平板電腦分2階段調整費率。

環境部

延伸閱讀

資源循環雙法翻修拚轉廢為金 政院胡蘿蔔、棍子齊下

政院修環境雙法 非法棄置最重關7年、導入電子圍籬科技執法

政院修《廢清法》 非法棄置廢棄物重罰1500萬

Sony Xperia推出廢手機回收服務響應永續！完成問卷送咖啡券再抽耳機

相關新聞

中石化要賣地不蓋京華廣場！沈慶京悲喊：內心深處唯有「慟」

中石化日前發布重訊指出，京華廣場開發案因建設與銷售時程延後，影響整體推動進度，決議啟動土地資產處分策略，擬以728%容積率為基礎進行出售。對此，威京集團主席沈慶京沉痛表示，內心深處唯有一個「慟」字。他形容，這種悲慟實非言語所能形容，這不僅是受柯文哲案波及的土地資產變賣，更是一個具備國際高度的建築夢想之殞落，以及他個人專業與榮譽的破碎。

航港局製作鋰電池火災應變訓練影片 強化客船安全

為提升客船對於旅客攜帶行動電源（鋰電池）可能引發火災風險之應變能力，交通部航港局已完成「乘客鋰電池爆炸火災處置船員訓練影片」製作，協助客船航商強化船員實務操作與緊急應變能力。

3C 回收費要變了！用再生塑膠可打85折 新制明年上路

環境部10日預告修正「物品回收清除處理費費率」草案，預計自2027年1月1日起生效實施。本次修正重點包括提高電子電器物品類及資訊物品類合規塑膠再生料物品的綠色費率優惠折數，及調整顯示器、可攜式電腦、主機類及27吋以下液晶電視機的徵收費率。

Global Mall 拿下高雄車站商場！臺鐵首座地標型百貨拚明年底開幕

Global Mall 10日與國營臺灣鐵路股份有限公司共同舉行「高雄車站商業大樓暨周邊商業空間」簽約典禮，宣布由Global Mall取得高雄車站商場經營權。未來將結合車站交通節點優勢與城市生活機能，打造集購物、餐飲、休閒、文化交流與商務共享於一體的複合型商業場域，打造「臺鐵首座地標型商場」，預計於兩年內營運，為高雄站區注入全新活力。

買不起新屋+都更危老熱 天龍國40年以上房屋交易逾四成

台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，2025年六都購屋族成屋交易熱門屋齡分布，其中，台北市以「40年以上」老屋交易量最多，佔比逾4成，老屋買氣集中於大安、中山等區；新北市則以「20至30年」中古屋最夯，佔比約2成，以汐止、中和等區交易表現較熱。

一表看六都熱賣屋齡 台北40年以上、台中令人意外

台灣房屋集團根據實價資料，統計六都成屋交易熱門屋齡，台北市去年以40年以上老屋交易最多，占比逾4成，老屋買氣集中大安、中山區；新北市則以20至30年中古屋最夯，佔比約2成，以汐止、中和等區交易表現較熱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。