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Global Mall 拿下高雄車站商場！臺鐵首座地標型百貨拚明年底開幕

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Global Mall與國營臺灣鐵路股份有限公司共同舉行「高雄車站商業大樓暨周邊商業空間」簽約典禮，宣布由Global Mall取得高雄車站商場經營權。記者嚴雅芳／攝影
Global Mall與國營臺灣鐵路股份有限公司共同舉行「高雄車站商業大樓暨周邊商業空間」簽約典禮，宣布由Global Mall取得高雄車站商場經營權。記者嚴雅芳／攝影

Global Mall 10日與國營臺灣鐵路股份有限公司共同舉行「高雄車站商業大樓暨周邊商業空間」簽約典禮，宣布由Global Mall取得高雄車站商場經營權。未來將結合車站交通節點優勢與城市生活機能，打造集購物、餐飲、休閒、文化交流與商務共享於一體的複合型商業場域，打造「臺鐵首座地標型商場」，預計於兩年內營運，為高雄站區注入全新活力。

環球購物中心董事長馬志綱表示，此案定位為集團旗艦級購物中心，將投入過去20年零售經營資源，整合交通節點優勢與城市生活機能，打造具指標性的車站型商業場域。本次開發除商場本體外，未來還有旁側專四、專五用地開發權，開發規模與範圍具指標性。

馬志綱指出，商場工程將依計畫推進，目標於明年底對外開幕；後續專四、專五開發，將與高雄市政府密切合作，串聯整體車站特區規劃，朝「臺灣國門」定位推進，帶動區域商業機能升級。

軌道經濟持續發酵，車站商場逐漸成為城市發展的重要引擎。臺鐵公司表示高雄車站具雙鐵共構優勢，每日約6萬人次旅運，高鐵南延採高雄方案，發展潛力備受看好。未來將結合交通、餐飲與休閒服務，引進民間創意，完善車站機能與服務品質，並透過第一環圈公辦都更，帶動周邊區域發展，重塑高雄車站門戶意象，落實「車站即生活」。

Global Mall長期深耕「軌道經濟」商場模式，目前全台已營運多處車站型商場，包括板橋車站、南港車站、新左營車站、桃園A8及林口A9等據點，累積豐富的交通商場營運經驗。此次進駐高雄車站，將以「車站生活圈」為核心概念，打造融合旅運、商務、購物與休閒的複合型商業空間，提供旅客與市民更便利且多元的生活服務。

Global Mall表示，其早自新左營車站即布局高雄市場，並長期累積車站型商場在軌道經濟的營運經驗；另一方面，以中和店、屏東店發展出「一站式購足」為核心的全客型商場模式。高雄車站ROT案，則為兩種商業模式的整合實踐，透過導入交通節點人流與生活型消費機能，發展兼具效率與體驗的複合型商業場域，可視為其既有營運模式的升級。未來在軌道經濟與生活型商場融合下，將有機會發展出不同於傳統百貨體系的新型商業型態，並進一步提升車站場域的生活服務功能。

除高雄車站商業大樓外，也將以城區規劃模式，串聯專四、專五案，結合下沉式廣場「新高埕」，透過城區活動、市集展演與城市公共空間經營，打造兼具商業與文化交流的城市舞台。「新高埕」廣場將規劃四季主題活動，如街舞廣場、主題展覽、音樂演出、市集活動、親子活動及節慶展演等，成為市民休憩、交流與旅客停留的重要城市公共空間，也讓車站不僅是交通節點，更是城市生活的重要場域。

在商場定位與空間設計上，高雄車站商業大樓也將融入港都文化特色，透過空間動線與主題規劃，打造具有城市故事的商業場域。商場空間將以多層次商業配置，引進餐飲、生活服務、娛樂體驗與共享辦公等多元業種，滿足通勤族、旅客及周邊居民不同需求，並透過主題市集、文化交流與體驗型商業模式，提升整體消費與停留體驗。

此外，未來商場也將透過串聯車站動線、戶外廣場及周邊街區，打造完整的城市生活動線，並透過多元商業內容與公共活動，強化車站與城市之間的互動關係。從地下商店街、地面生活服務店鋪到高樓層餐飲與體驗空間，將形成多層次的商業結構，讓高雄車站不僅提供便利的交通服務，也成為旅客與市民共享的城市生活中心。

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