買不起新屋+都更危老熱 天龍國40年以上房屋交易逾四成

台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，2025年六都購屋族成屋交易熱門屋齡分布，其中，台北市以「40年以上」老屋交易量最多，佔比逾4成，老屋買氣集中於大安、中山等區；新北市則以「20至30年」中古屋最夯，佔比約2成，以汐止、中和等區交易表現較熱。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市因開發早，住宅存量多以中高齡老屋為主，加上精華區土地稀缺，新案價格高且供給有限，在預算壓力下，購屋族相對偏好拉高屋齡、降低總價、同時具備完善生活機能與交通優勢的物件為主流，此外，台北市區在地段價值支撐下，老屋市場兼具都更與改建潛力，使精華區高齡物件，相當具市場性。

張旭嵐指出，新北汐止區因與南港、內湖區相鄰，屬於緊鄰台北市的衛星城鎮，區域通勤便利且房價相對親民，以20至30年中古屋，屋齡屬可接受範圍，平均房價不到4字頭，相較於南港、內湖同屋齡產品僅約半價，對雙北通勤族來說頗具CP值。

不同於雙北市，桃園、台南與高雄則呈現「新屋當道」，其中台南與高雄5年內新屋交易佔比均約達3成，主要熱區分別落在台南安南區及高雄三民區，桃園市同樣以5年內新屋交易佔比較高，約有25.1%，交易熱區落在龜山及中壢區；中南部地區當中，較為獨特的是台中市，以「30至40年」中古老屋最受青睞，佔比約達28.7%，主要熱區集中在西屯區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，桃園與南二都的共同點，在於近年新案供給量相當充沛，尤以各大重劃區最為明顯。以桃園龜山區來說，受惠機場捷運A7、A8站串聯雙北生活圈，加上長庚醫院、華亞科技園區等就業人口支撐，帶動A7重劃區快速發展，成為機捷沿線的購屋熱區；南二都則在南科與台積電產業效應加持下新案泉湧，部分重劃區段新屋房價仍具可負擔優勢，吸引自住與置產客群目光。

李家妮表示，各都會購屋族考量不僅止於房價高低，亦以地段優先為核心，以台中為例，同樣具備多元重劃區新案供給，不過房價起點普遍不低，七期等精華區房價甚至已逼近新北市水準，使部分購屋族轉而回流機能成熟的既有市區。

而西屯區作為台中傳統購屋熱區之一，生活機能成熟完善，物件供給多元，擁有逢甲、東海大學兩大生活圈，及豐沛商業資源支撐，即使屋齡達30至40年的老屋，仍因坐擁優質地段，加上兼具穩定出租效益與都更改建潛力，也成為購屋族在自住與資產配置間取得平衡的選擇。