一表看六都熱賣屋齡 台北40年以上、台中令人意外

台灣房屋集團根據實價資料，統計六都成屋交易熱門屋齡，台北市去年以40年以上老屋交易最多，占比逾4成，老屋買氣集中大安、中山區；新北市則以20至30年中古屋最夯，佔比約2成，以汐止、中和等區交易表現較熱。

桃園、台南與高雄則呈現「新屋當道」，其中台南與高雄5年內新屋交易佔比均約達3成，主要熱區分別落在台南安南區及高雄三民區。桃園市5年內新屋交易佔比有25%，熱區落在龜山及中壢區。

比較令人意外的是台中市，以「30至40年」中古老屋最受青睞，占比約達28.7%，主要熱區集中在西屯區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市新案價格高，且供給有限，在預算壓力下，購屋族偏向選擇老屋，以降低總價、同時具備完善生活機能物件為主流。北市老屋具都更與改建潛力，也是民眾購買主因。

張旭嵐指出，新北汐止與南港、內湖區相鄰，區域通勤便利且房價相對親民，以20至30年中古屋，屋齡屬可接受範圍，平均房價不到4字頭，相較於南港、內湖同屋齡產品僅約半價，對雙北通勤族來說頗具CP值。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，桃園與南二都的共同點，在於近年新案供給量相當充沛，尤以各大重劃區最為明顯。

以桃園龜山區來說，受惠機場捷運A7、A8站串聯雙北生活圈，加上長庚醫院、華亞科技園區等就業人口支撐，帶動A7重劃區快速發展，成為機捷沿線的購屋熱區。

南二都則在南科與台積電產業效應加持下新案泉湧，部分重劃區段新屋房價仍具可負擔優勢，吸引自住與置產客群目光。

李家妮表示，各都會購屋族考量不僅止於房價高低，亦以地段優先為核心，以台中為例，雖有大量重劃區新案供給，不過房價起點普遍不低，七期等精華區房價甚至已逼近新北市水準，部分購屋族轉而回流機能成熟的既有市區。

其中西屯區為台中購屋熱區，生活機能成熟，物件供給多元，擁有逢甲、東海大學兩大生活圈，即使屋齡達30至40年的老屋，因擁優質地段，兼具穩定出租效益與都更潛力，成為購屋族在自住與資產配置間取得平衡的選擇。