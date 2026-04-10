信義房屋新北44家分店支援防災演練 蟬聯績優企業表揚

防災走入生活，信義房屋再度獲頒新北防災績優企業。信義房屋長期深耕社區，除與市府簽署防災合作備忘錄外，更有44家分店支援多場複合式防災演練；4月9日獲市長侯友宜頒發感謝狀，肯定其提升社區應變能力的實質貢獻。

信義房屋自 2023 年與新北市政府簽署防災合作備忘錄以來，已有44家分店加入計畫，涵蓋超過三分之一行政區。在實際行動上，信義房屋不僅強化員工應變力，更實質贊助地方演練，去年支援4場演練、提供54頂帳篷，今年截至目前已贊助3場演練與40頂帳篷，確保區公所與里辦公處能順利完成模擬操作，提升社區整體應變能力。

今年信義房屋參與的演練遍及多地，包括中和區「115 年颱洪暨地震複合式災害防救演練」，模擬極端氣候情境；亦支援「安穗里、嘉穗里防災社區演練」強化第一線應變能力；並參與永和區級防災公園演練，驗證緊急收容與物資調度流程。

信義房屋中和景平店店長陳政賢代表出席領獎，他表示，深耕在地社區多年，看見了地方對安全居住的渴望；防災不應只是演習，更是一份長期的陪伴。信義房屋透過全台分店網絡，將防災意識與社區力量緊密連結。

新北市政府近年積極推動企業防災機制，除協助企業強化內部自主防災能力，也鼓勵企業走入社區，與地方單位攜手合作，透過公私協力，讓企業資源成為社區的重要後盾，共同提升整體防災韌性。

信義房屋表示，企業發展不僅著重營運績效，更重視對社會的責任。秉持「先義後利」的理念，除持續精進防災投入，也長期關注居住安全，推出多項保障服務，包括高氯離子建物、高輻射建物及漏水、蟲蛀等保障機制，致力讓民眾在交易與居住過程中更加安心。

未來，信義房屋將持續攜手新北市政府與在地社區，深化防災合作網絡，擴大企業影響力，朝向打造更安全、具韌性的城市環境邁進。