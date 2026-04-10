朗齊生 醫LXP103 攻減重市場 年底前申請一期臨床

朗齊生醫*（6876）9日發表代謝疾病產品LXP103最新研究成果，在肥胖實驗動物模式的大鼠實驗結果顯示，LXP103有調節脂肪細胞代謝功能，具整體減重及局部減脂的雙重調控，具長期療效潛力、不影響食慾且未見發炎與毒性風險，相關數據強化朗齊開發LXP103在治療肥胖與代謝疾病方面潛力的信心。

朗齊生醫接續進行全身減脂、對抗復胖分組動物實驗，確立後續適應症布局，預計年底前向美國FDA提出IND申請。

朗齊董事長王繼賢表示，近日已完成增資2.3萬張，增資後為7.1萬張，實收資本額為11億元。目前董事缺三席，將在6月12日股東會進行補選，目前規劃推派大股東出任。

朗齊生醫自行開發的LXP103為薑黃衍生物Curcumin合成的新成分新藥，創辦人暨總經理陳丘泓表示，LXP103於肥胖動物模型的實驗數據顯示，停針兩週後LXP103高劑量組與對照組的體重增幅抑制率達91.4％，初步驗證其體重維持潛力。

此外，研究證實LXP103具備局部作用特性，且在血液生化分析中觀察到三酸甘油脂（TG）呈現下降趨勢，而總膽固醇與甘油等指標則維持穩定，LXP103在體重調控與局部作用上展現明確成效。

LXP103「選擇性調控」特質顯示藥物能優化血脂代謝，且不干擾全身脂質平衡，降低了系統性代謝負擔。在安全性方面，LXP103表現穩健，發炎指標（CRP）及肝腎功能監測（GOT、GPT、BUN）均維持於正常參考區間，尚未發現明顯器官毒性風險。

LXP103的大鼠實驗相關數據，不僅支持LXP103的局部調控效果，更展現其對全身代謝健康的潛在正向影響，為朗齊後續臨床前研發與適應症佈局奠定堅實基礎。朗齊將進一步進行第二次動物實驗，分別以全身減脂、對抗復胖等不同適應症，為LXP103於治療疾病、輔助市面上藥物等多方應用，展現LXP103在體重管理領域的差異化優勢，將商機最大化。

在LXP103分組動物實驗完成後，證明其安全性和藥效，整理其藥物代謝動力學、動物毒理試驗、藥物作用機制（MoA）等研究資料後，預計年底前向美國FDA提出IND申請，進入人體臨床試驗，積極爭取肥胖與代謝、醫美等全球千億級市場。

陳丘泓並表示，朗齊另一核心產品LXP109（肺癌），目前已在美國等多國進入第二期臨床試驗，公司將借重經驗豐富的顧問團隊專業評估，展開再授權進行後續開發，最快今年底前也將進行三期臨床試驗。