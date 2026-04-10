快訊

LINE行事曆「藍色超連結」新功能遭罵翻！官方更新調整不再一片藍

中石化要賣地不蓋京華廣場！沈慶京悲喊：內心深處唯有「慟」

台股開高重返35,000點關卡！台積電領軍上攻 3月成績單成焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

朗齊生 醫LXP103 攻減重市場 年底前申請一期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
朗齊生醫董事長王繼賢。記者謝柏宏／攝影
朗齊生醫董事長王繼賢。記者謝柏宏／攝影

朗齊生醫*（6876）9日發表代謝疾病產品LXP103最新研究成果，在肥胖實驗動物模式的大鼠實驗結果顯示，LXP103有調節脂肪細胞代謝功能，具整體減重及局部減脂的雙重調控，具長期療效潛力、不影響食慾且未見發炎與毒性風險，相關數據強化朗齊開發LXP103在治療肥胖與代謝疾病方面潛力的信心。

朗齊生醫接續進行全身減脂、對抗復胖分組動物實驗，確立後續適應症布局，預計年底前向美國FDA提出IND申請。

朗齊董事長王繼賢表示，近日已完成增資2.3萬張，增資後為7.1萬張，實收資本額為11億元。目前董事缺三席，將在6月12日股東會進行補選，目前規劃推派大股東出任。

朗齊生醫自行開發的LXP103為薑黃衍生物Curcumin合成的新成分新藥，創辦人暨總經理陳丘泓表示，LXP103於肥胖動物模型的實驗數據顯示，停針兩週後LXP103高劑量組與對照組的體重增幅抑制率達91.4％，初步驗證其體重維持潛力。

此外，研究證實LXP103具備局部作用特性，且在血液生化分析中觀察到三酸甘油脂（TG）呈現下降趨勢，而總膽固醇與甘油等指標則維持穩定，LXP103在體重調控與局部作用上展現明確成效。

LXP103「選擇性調控」特質顯示藥物能優化血脂代謝，且不干擾全身脂質平衡，降低了系統性代謝負擔。在安全性方面，LXP103表現穩健，發炎指標（CRP）及肝腎功能監測（GOT、GPT、BUN）均維持於正常參考區間，尚未發現明顯器官毒性風險。

LXP103的大鼠實驗相關數據，不僅支持LXP103的局部調控效果，更展現其對全身代謝健康的潛在正向影響，為朗齊後續臨床前研發與適應症佈局奠定堅實基礎。朗齊將進一步進行第二次動物實驗，分別以全身減脂、對抗復胖等不同適應症，為LXP103於治療疾病、輔助市面上藥物等多方應用，展現LXP103在體重管理領域的差異化優勢，將商機最大化。

在LXP103分組動物實驗完成後，證明其安全性和藥效，整理其藥物代謝動力學、動物毒理試驗、藥物作用機制（MoA）等研究資料後，預計年底前向美國FDA提出IND申請，進入人體臨床試驗，積極爭取肥胖與代謝、醫美等全球千億級市場。

陳丘泓並表示，朗齊另一核心產品LXP109（肺癌），目前已在美國等多國進入第二期臨床試驗，公司將借重經驗豐富的顧問團隊專業評估，展開再授權進行後續開發，最快今年底前也將進行三期臨床試驗。

美國 增資 肥胖

延伸閱讀

安盛生去年營收創三年新高 新品第2季上市 打造「全齡健康守護平台」

頭皮發麻！醫示警兒童肥胖恐折壽數十年 研究「愈早愈糟」：減少約37年

減重需求高 「瘦瘦針」大賣近20億元

相關新聞

中石化要賣地不蓋京華廣場！沈慶京悲喊：內心深處唯有「慟」

中石化日前發布重訊指出，京華廣場開發案因建設與銷售時程延後，影響整體推動進度，決議啟動土地資產處分策略，擬以728%容積率為基礎進行出售。對此，威京集團主席沈慶京沉痛表示，內心深處唯有一個「慟」字。他形容，這種悲慟實非言語所能形容，這不僅是受柯文哲案波及的土地資產變賣，更是一個具備國際高度的建築夢想之殞落，以及他個人專業與榮譽的破碎。

信義房屋新北44家分店支援防災演練 蟬聯績優企業表揚

防災走入生活，信義房屋再度獲頒新北防災績優企業。信義房屋長期深耕社區，除與市府簽署防災合作備忘錄外，更有44家分店支援多場複合式防災演練；4月9日獲市長侯友宜頒發感謝狀，肯定其提升社區應變能力的實質貢獻。

朗齊生 醫LXP103 攻減重市場 年底前申請一期臨床

朗齊生醫*（6876）9日發表代謝疾病產品LXP103最新研究成果，在肥胖實驗動物模式的大鼠實驗結果顯示，LXP103有調節脂肪細胞代謝功能，具整體減重及局部減脂的雙重調控，具長期療效潛力、不影響食慾且未見發炎與毒性風險，相關數據強化朗齊開發LXP103在治療肥胖與代謝疾病方面潛力的信心。

安盛生去年營收創三年新高 新品第2季上市 打造「全齡健康守護平台」

安盛生（6734）9日董事會通過2025年財報，受惠導入DTC（線上直接面向消費者）營銷策略奏效，加上CDMO業務接獲高毛利檢測開發專案收入的挹注，帶動安盛生去年營收達2,688萬元、年增38.14%，創近三年新高。

六福策略轉向 要開旅行社 預期6月開幕

六福集團補齊觀光版圖最後一塊拼圖。集團總裁賴振融昨（9）日宣布，六福將於今年成立旅行社，目標5月取得執照、6月正式開幕，正式從原本以飯店、主題樂園為核心的經營模式，進一步轉向掌握客源入口的觀光整合平台。

長榮、陽明、台驊3月營收月增年減

貨櫃海運航商與相關貨攬業者昨（9）日均公布3月營收，由於貨櫃海運價於3月起逐步向上，包括貨櫃三雄長榮、陽明、萬海與台驊投控等多繳出月增成績單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。