安盛生去年營收創三年新高 新品第2季上市 打造「全齡健康守護平台」

安盛生（6734）9日董事會通過2025年財報，受惠導入DTC（線上直接面向消費者）營銷策略奏效，加上CDMO業務接獲高毛利檢測開發專案收入的挹注，帶動安盛生去年營收達2,688萬元、年增38.14%，創近三年新高。

在產品組合結構優化與備抵存貨跌價損失回沖下，去年毛利率躍升至62.9%，較前一年度的30.8%大幅增加，獲利能力明顯改善，唯因持續投入新品開發與組建高效的商務團隊，致使相關費用增加，致使稅後虧損4,696萬元，每股虧損1.37元。

董事長陳彥宇表示，安盛生近年重新調整定位與營運策略，從單純開發及銷售智慧型居家檢測產品，朝向「全齡健康守護平台」公司轉型，去年推出「AI檢測+個人化建議+合作夥伴保健食品」多元策略，加上組建敏捷且高效商務團隊，一改傳統網路商城模式，透過導入DTC策略，全力推動伊必測與安必測二大產品銷量，成功帶領公司全年營收創新高、毛利率突破六成，目前DTC營收占比逾四成。優異的營運表現可視為達到轉型的初階段目標。

今年則將進一步優化產品組合，聚焦發展「延青春（Longevity）」相關產品與服務，預計第2季推出有助人體自然分泌GLP-1的自有品牌益生菌；此產品線特別針對高壓工作環境下的科技業族群，提供高效的健康維持方案，此外，公司也積極在既有的PixoTest量測系統進行APP功能擴充，針對廣大的亞健康族群，將以TG（三酸甘油脂）/HDL（高密度脂蛋白）比值做為代謝身體質量指數（BMI）的領先指標，用來評估胰島素阻抗、代謝症候群及心血管風險的機率。未來GLP-1益生菌產品將搭配TG/HDL居家代謝監控解決方案一起銷售，透過「可測量、可追蹤」的數據，精準預測代謝風險，以反應身體真實的健康與老化狀況，提供完整的延青春管理方案。

陳彥宇指出，國際權威雜誌《自然－生物技術》（Nature Biotechnology）去年發表一篇「GLP-1 會不會是人類第一個長壽藥物？」文中整理全球研究發現：GLP-1 除能幫助減重和控制血糖外，對心臟、腎臟、肝臟甚至大腦的退化等，都出現正面保護訊號。換言之，GLP-1可能有助全身器官「慢老」。

GLP-1原本就是人體內的腸泌素，如果透過改善代謝及潛在的抗發炎作用，可能改變肥胖與衰老相關疾病的進程，成為反應身體老化速度的真實指標，精準鎖定長期處於亞健康狀態、生活節奏緊湊的科技業，那麼安盛生就能運用檢測技術與AI科技，將這些看不見的器官年齡變成實際數據，隨著數據的累積會呈現出一個趨勢，PixoTest系統則會建議如何調整飲食、運動或做進一步健康篩檢，達到精準管理自我健康。

陳彥宇表示，預計今年內就會推出全台第一個、也是目前唯一的居家TG/HDL代謝監控解決方案，而自有品牌GLP-1益生菌產品會在第2季初先行上市，挾獨特的市場定位，將有助市場推廣與銷售。

展望今年，在台灣邁入超高齡社會且伴隨少子化趨勢下，預防保健已成為剛性需求，安盛生深耕亞健康預防市場，並針對科技業族群量身打造智慧管理工具，安盛生看好旗下二大主力產品「伊必測（Eveline）排卵檢測系統」與「安必測（PixoTest）血脂檢測系統」將持續成長，以及公司正全力朝「全齡健康守護平台」積極轉型，預計推出的自有品牌GLP-1益生菌與TG/HDL代謝監控系統，將是推升業績成長的新引擎，樂觀預期今年營運可望優於去年。