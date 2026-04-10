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中石化要賣地不蓋京華廣場！沈慶京悲喊：內心深處唯有「慟」

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中石化要賣地不蓋京華廣場！沈慶京悲喊：內心深處唯有「慟」

聯合新聞網／ 綜合報導
中石化要賣京華廣場，威京集團主席沈慶京沉痛表示，內心深處唯有一個「慟」字。圖／聯合報資料照
中石化要賣京華廣場，威京集團主席沈慶京沉痛表示，內心深處唯有一個「慟」字。圖／聯合報資料照

中石化日前發布重訊指出，京華廣場開發案因建設與銷售時程延後，影響整體推動進度，決議啟動土地資產處分策略，擬以728%容積率為基礎進行出售。對此，威京集團主席沈慶京沉痛表示，內心深處唯有一個「慟」字。他形容，這種悲慟實非言語所能形容，這不僅是受柯文哲案波及的土地資產變賣，更是一個具備國際高度的建築夢想之殞落，以及他個人專業與榮譽的破碎。

對於開發案喊停，曾深度參與規畫的威京集團主席沈慶京在臉書發文直言，內心僅有「慟」字形容。他表示，京華廣場原為團隊傾注心力打造的頂級商辦，歷經四年設計，並與建築師李祖原密切合作，力求在航高限制下仍保有高規格空間品質，甚至規畫每層植栽、地下避難設施等前瞻設計。

沈慶京指出，該案曾獲「建築界奧斯卡」英國國際地產大獎（IPA）五星肯定，並連續取得GRESB五星評級高分，同時拿下LEED與WELL雙白金級預認證，以及多項國內建築獎項，原被視為台北商辦新地標。他感嘆，如今在司法風暴與政治紛擾下被迫中止，不僅是資產處分，更象徵一項具國際高度的建築願景告終。

他並批評，京華廣場歷經多年容積率爭議，最終捲入柯文哲相關案件風波，導致企業承受高度不確定性，甚至面臨土地遭扣押等壓力，直指「京華廣場是政治操弄下犧牲品」，使企業投入與城市發展機會付諸流水。

沈慶京批評，當政治凌駕專業，損失的絕不僅是企業虧損或他個人的名譽，而是這座城市的競爭力。「這是一場卓越建築產品被政治操弄的悲劇，更是台灣應對全球極端氣候挑戰的一次重大挫敗。」

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