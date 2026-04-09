房市冷上加冷 高雄不動產代銷公會籲優化政策救200萬從業人口

高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀9日在會員代表大會上表示，高雄房屋預售市場今年元月成交量「冷上加冷」。政策若未能優化，恐會進一步衝擊200萬名不動產相關從業人口生計。

謝哲耀直言，資金緊縮與市場信心不足，建商轉趨保守，採取「不開工、不開挖」策略，市場出現K型化發展。大型建商仍具備布局能力；中小型建商則面臨生存壓力，未來推案量恐出現斷層，將對代銷業與上下游供應鏈帶來結構性衝擊。

他說，今年1月不動產放款集中度降至近5年低點，房貸違約率約萬分之八，低於2009年金融海嘯後的1.39％，授信仍屬安全範圍。呼籲中央銀行調整「不動產放款集中度」計算方式，將社會住宅貸款、青年安心成家貸款及學校、醫院等公共建設融資排除在外，以更精準反映市場風險，避免影響資金流動。

他更說，現行的信用管制，忽略區域人口結構差異，人口外流地區，需求疲弱，市場並無過熱現象，不能套用相同管制標準，政府應針對人口外移明確區域，放寬第二戶貸款成數至8成，恢復市場流動性與交易量，回應自住與長期置產需求。

另在產業面，謝哲耀指2025年不動產業營業額約大減3500億元，其中代銷業營收重挫45％。他建議業界應以「代銷」為主，而勿 包銷，並強化內控與成本管理。相互間也應由競爭轉向合作，提升整體抗壓性。

展望後市，他認為，下半年隨政策逐步調整，成交量有望回升。當前房市處於調整轉折期，市場並非缺乏需求，而是信心不足，一旦信心回復，交易動能就能回升。