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台泥資產活化 要蓋頂級商辦 打造三棟綠色辦公大樓

經濟日報／ 記者謝柏宏陳美玲／台北報導
台泥9日宣布，通過台北市信義計畫區基隆路逸仙段土地開發案。 圖/台泥提供
台泥9日宣布，通過台北市信義計畫區基隆路逸仙段土地開發案。 圖/台泥提供

台泥（1101）昨（9）日宣布，通過台北市信義計畫區基隆路逸仙段土地開發案，將投入268億元啟動資產活化計畫，打造台北市綠色新地標。初步規劃三棟頂級企業總部大樓，除一棟自用外，另兩棟擬出租或出售。

台泥將此案命名為「Tower Urban Oasis」（TUO，城市綠洲），整個工程預計耗時五年，規劃於2031年完工，將打造世界級永續綠色、健康全智慧，及近零碳建築標竿。

台泥土地資產概要
台泥土地資產概要

台泥基隆路舊廠基地面積約5,835坪，位於台北市信義區基隆路一段與市民大道五段交界處。高源不動產估價師陳碧源分析，該區周邊A級商辦行情、每坪成交價約160萬~180萬元實力，加上是大面積開發規劃，未來台泥綠色智慧辦公園區落成後，整體開發後市值至少超過400億元。

台泥表示，該基地過去為長期供應台北都市建設基礎材料的預拌廠；如今台泥啟動資產活化計畫，將其轉型為台北市綠色新地標，已送請台北市政府都市設計委員會審議，預計可創造顯著的開發價值與區域經濟效益。

此開發案象徵台泥從傳統水泥供應商，轉型為「永續文明的開創者」。台泥強調，公司三大發展主軸：低碳建材、資源循環與綠色能源，未來「Tower Urban Oasis」將成為這些願景的實體載體。

在技術規格上，「Tower Urban Oasis」從內到外大量使用台泥研發的超高性能混凝土（UHPC），並將導入台泥研發的低碳建材；結構安全方面，規劃取得國家級「耐震建築標章」，並導入先進的「隔震建築系統」。為因應淨零排放趨勢，建築規劃具備極高能源規格：太陽能光電設置量達法規要求的16倍、充電樁設置量為法規五倍，並同步規劃大規模儲能設備。

在認證布局上，台泥「Tower Urban Oasis」將以「國際雙白金、台灣雙鑽石」四大規格為標竿，分別鎖定國際認受度最高的LEED（綠建築）與WELL（健康建築）白金級標章，以及台灣建築界最高等級的EEWH（綠建築）與智慧建築雙鑽石級認證。

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