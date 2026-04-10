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台泥開發案三大項目 列為重點
台泥（1101）全台土地資產約42萬坪，其中「台北信義」、「新竹竹東」及「高雄鼓山」三大開發案為公司重點開發的項目。
台泥為了活化全台土地資產，在2024年成立台泥資產管理開發公司，台泥總經理程耀輝曾說明，台泥持有的土地資產帳面價值總計達602億元，其中投資性不動產價值124億元，總公告現值235億元，土地總面積則為139萬平方公尺、約42萬坪，最受注目的三大土地開發案就是台北信義區、新竹竹東與高雄鼓山土地開發案。
台泥今年3月曾公告，處分新竹縣竹東鎮台泥段土地並完成簽約，以8.2億元出售給自然人，處分利益約7.4億元。台泥此次處分土地面積988.59坪，為公司在竹東地區較小的土地，台泥在當地仍持有部分土地，未來會持續開發活化。
此外，台泥位在高雄市鼓山區的水泥舊廠區，占地31.4公頃，近年為配合高雄市府開發計畫，變更為住商建地，台泥曾規劃此區將打造為住宅、長照、綠建築、創新營運中心等。
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