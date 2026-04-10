六福松江南京商辦 第3季招商

六福集團資產活化，進入逐步收成期。其中，位於台北松江南京商圈的酒店式商辦大樓命名為「豐融商辦大樓」，已經即將完工，預計今年第3季啟動招商，成為六福（2705）今年最受矚目的新案之一。

六福集團看好該案，在商圈地段、酒店式服務與高端會員規劃加持下，未來可望成為集團穩定租金收益的重要來源。六福指出，該案不只是一般商辦產品，而是導入飯店式管理與服務概念，鎖定高端商務客群及企業租戶需求，藉此與市場現有辦公產品做出區隔。集團內部規劃，未來大樓中將獨立設置私人會所樓層，結合商務、社交與隱私需求，作為高階會員經濟的重要載體。

以收益面來看，六福預估新商辦平均租金可望站上每坪4,000元，若全數出租，全年租金收入有機會逼近2億元。對近年持續調整體質的六福而言，這不僅是資產活化成果，也代表集團收入結構將從以旅宿、餐飲、樂園為主，進一步增加長期穩定的租賃現金流。

六福也將新商辦與會員生態圈布局結合，希望透過數位平台串聯住宿、餐飲、娛樂與商務服務，提升會員黏著度與終身價值。