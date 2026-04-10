快訊

鄭習會今上午登場 鄭麗文：兩岸敵對狀態一定要結束

聽新聞
0:00 / 0:00

六福策略轉向 要開旅行社 預期6月開幕

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
六福集團總裁賴振融。嚴雅芳/攝影
六福集團總裁賴振融。嚴雅芳/攝影

六福集團補齊觀光版圖最後一塊拼圖。集團總裁賴振融昨（9）日宣布，六福（2705）將於今年成立旅行社，目標5月取得執照、6月正式開幕，正式從原本以飯店、主題樂園為核心的經營模式，進一步轉向掌握客源入口的觀光整合平台。

六福集團隨著旅行社上線、宜蘭新據點陸續開出，加上台北新商辦資產活化，六福今年營運將有三大新動能挹注，內部視2026年為「收穫的一年」。

業內認為，六福成立全新的旅行社事業，顯示國際觀光市場大有可為，而國內各大旅行社包括雄獅、鳳凰、五福、山富、可樂等，將有新的強勁對手加入，可望為國內觀光產業帶來鯰魚效應。

六福目前營收主力仍集中在新竹六福村主題樂園與台北六福萬怡酒店，兩大事業體貢獻各近一半。雖然六福村第1季受春節及連假降雨影響，來客與業績承壓，但飯店表現相對穩健，台北六福萬怡今年以來住房率約八成，全年目標八~九成，在Computex等大型商務展會帶動下，第2季住房展望看佳。

在既有飯店與樂園事業之外，六福此次決定自設旅行社，被視為集團策略轉向的關鍵一步。賴振融表示，台灣旅行社家數多、品質落差大，六福不想只停留在被動等客上門，而是希望透過自營旅行社，直接掌握產品設計、客源導入與會員經營，補足觀光供應鏈「最後一哩路」，把原本分散的飯店、樂園、生態景點與交通接駁整合起來。

六福規劃中的旅行社，首波將主打動物與生態主題旅遊，訴求與一般市場產品做出區隔。海外線以7月規劃推出的肯亞「非洲大遷徙」團最受矚目，團費預估約35萬至37萬元，鎖定高體驗型客群，主打專家帶隊、中文深度解說與較佳食宿品質；國內則將串聯台北、新竹、北橫、明池、神木區及宜蘭礁溪，發展5至6天以上的生態旅遊路線，進一步把六福村、10月將開出的棲蘭明池山莊等據點連成線，形成北部旅遊廊道。

六福也同步推進橫向合作，合作對象涵蓋租車公司、其他旅行社、飯店及遊樂園，未來由旅行社出面整合產品與接駁，讓旅客從入住飯店、轉乘交通到延伸行程都能一站式完成。賴振融表示，六福正由過去單點營運，進一步轉為「點、線、面」串聯，從新竹、桃園一路延伸到宜蘭，擴大北部觀光平台布局。除旅行社外，宜蘭棲蘭明池案也被視為下一波成長引擎，目標年度營業額至少6億元。

台北 六福村 宜蘭

延伸閱讀

六福總裁賴振融6月成立旅行社 土地資產步入收割

六福大擴張！宣布跨界旅行社、海外併購同步啟動

聯發國際第一季營收3.05億元 創歷史同期新高

六福不只飯店樂園！集團總裁宣布自己開旅行社 搶客源入口

相關新聞

六福策略轉向 要開旅行社 預期6月開幕

六福集團補齊觀光版圖最後一塊拼圖。集團總裁賴振融昨（9）日宣布，六福將於今年成立旅行社，目標5月取得執照、6月正式開幕，正式從原本以飯店、主題樂園為核心的經營模式，進一步轉向掌握客源入口的觀光整合平台。

長榮、陽明、台驊3月營收月增年減

貨櫃海運航商與相關貨攬業者昨（9）日均公布3月營收，由於貨櫃海運價於3月起逐步向上，包括貨櫃三雄長榮、陽明、萬海與台驊投控等多繳出月增成績單。

藥華藥收購加國藥廠

藥華藥昨（9）日宣布，董事會決議以加幣5,000萬元（約新台幣11.5億元）收購加拿大藥廠FORUS Therapeutics Inc. 100%股權，進一步鞏固並拓展加拿大市場，提升整體營運效益與國際競爭力，完成北美布局最後一塊拼圖。

六福松江南京商辦 第3季招商

六福集團資產活化，進入逐步收成期。其中，位於台北松江南京商圈的酒店式商辦大樓命名為「豐融商辦大樓」，已經即將完工，預計今年第3季啟動招商，成為六福今年最受矚目的新案之一。

智慧經營／台塑企業總管理處總經理林善志 善用 AI 落實製程安全

台塑企業總管理處總經理林善志專精在製程安全管理，近年更引進AI應用，在製程安全及工安獲致成效。他表示，製程安全管理重在防災而不是減災。台塑企業是全球少數大量運用AI在製程工安、環保上的石化業，包括運用影像辨識、人員定位、設備保養上，透過準確大數據及數學回歸提出預警，甚至同步發出警報。以目前總效益來看，AI應用已為台塑企業一年再省下80億元。

老園丁耕讀筆記／從狼性到紀律…創業進化之路

每年春節後，我昔日管理基金所投資的幾位創業主，總依慣例相約春酒。席間回顧公司經營甘苦、產業風向與未來成長的期待與焦慮。多年革命情感，他們仍喚我「老長官」，我也樂於傾聽，並分享自己的觀察與提醒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。