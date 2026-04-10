六福策略轉向 要開旅行社 預期6月開幕

六福集團補齊觀光版圖最後一塊拼圖。集團總裁賴振融昨（9）日宣布，六福（2705）將於今年成立旅行社，目標5月取得執照、6月正式開幕，正式從原本以飯店、主題樂園為核心的經營模式，進一步轉向掌握客源入口的觀光整合平台。

六福集團隨著旅行社上線、宜蘭新據點陸續開出，加上台北新商辦資產活化，六福今年營運將有三大新動能挹注，內部視2026年為「收穫的一年」。

業內認為，六福成立全新的旅行社事業，顯示國際觀光市場大有可為，而國內各大旅行社包括雄獅、鳳凰、五福、山富、可樂等，將有新的強勁對手加入，可望為國內觀光產業帶來鯰魚效應。

六福目前營收主力仍集中在新竹六福村主題樂園與台北六福萬怡酒店，兩大事業體貢獻各近一半。雖然六福村第1季受春節及連假降雨影響，來客與業績承壓，但飯店表現相對穩健，台北六福萬怡今年以來住房率約八成，全年目標八~九成，在Computex等大型商務展會帶動下，第2季住房展望看佳。

在既有飯店與樂園事業之外，六福此次決定自設旅行社，被視為集團策略轉向的關鍵一步。賴振融表示，台灣旅行社家數多、品質落差大，六福不想只停留在被動等客上門，而是希望透過自營旅行社，直接掌握產品設計、客源導入與會員經營，補足觀光供應鏈「最後一哩路」，把原本分散的飯店、樂園、生態景點與交通接駁整合起來。

六福規劃中的旅行社，首波將主打動物與生態主題旅遊，訴求與一般市場產品做出區隔。海外線以7月規劃推出的肯亞「非洲大遷徙」團最受矚目，團費預估約35萬至37萬元，鎖定高體驗型客群，主打專家帶隊、中文深度解說與較佳食宿品質；國內則將串聯台北、新竹、北橫、明池、神木區及宜蘭礁溪，發展5至6天以上的生態旅遊路線，進一步把六福村、10月將開出的棲蘭明池山莊等據點連成線，形成北部旅遊廊道。

六福也同步推進橫向合作，合作對象涵蓋租車公司、其他旅行社、飯店及遊樂園，未來由旅行社出面整合產品與接駁，讓旅客從入住飯店、轉乘交通到延伸行程都能一站式完成。賴振融表示，六福正由過去單點營運，進一步轉為「點、線、面」串聯，從新竹、桃園一路延伸到宜蘭，擴大北部觀光平台布局。除旅行社外，宜蘭棲蘭明池案也被視為下一波成長引擎，目標年度營業額至少6億元。