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藥華藥收購加國藥廠

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（9）日宣布，董事會決議以加幣5,000萬元（約新台幣11.5億元）收購加拿大藥廠FORUS Therapeutics Inc. 100%股權，進一步鞏固並拓展加拿大市場，提升整體營運效益與國際競爭力，完成北美布局最後一塊拼圖。

另外，藥華藥董事會也決議於美國波多黎各增設第二間子公司。參考國際大型製藥企業普遍採行多層級法律實體架構及功能分工模式，如研發、製造、銷售與資產持有分離等，於當地採用雙實體架構將可兼顧資產保全、風險隔離與管理，有助於強化整體營運效率與經營彈性。

藥華藥表示，該公司是在2024年與FORUS簽訂旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）於加拿大之商業授權合約。FORUS長期深耕加拿大血液及腫瘤疾病治療領域，經營團隊具備成熟的藥證申請與商業化營運經驗，並已建立穩固之市場通路與合作網絡，雙方合作成果顯著。

Ropeg在正式獲加拿大藥證前，即於2025年第1季獲加拿大衛生部納入「專案核准進口與銷售藥品清單」，反映當地市場對Ropeg的強勁需求；FORU並在2025年7月18日於加拿大提出Ropeg用於真性紅血球增多症（PV）之藥證申請，預計於2026年第3季獲准；新適應症原發性血小板過多症（ET）目前亦已準備送件，進一步擴大市場潛力。

藥華藥表示，本次購買FORUS 100%股權，是基於長期策略發展考量，業經完成嚴謹且完善之盡職調查程序，並審慎綜合評估FORUS之營運表現、成長潛力及專業鑑價結果後方決定進行本次股權收購案。

美國 加拿大 波多黎各

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