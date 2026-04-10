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長榮、陽明、台驊3月營收月增年減

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

貨櫃海運航商與相關貨攬業者昨（9）日均公布3月營收，由於貨櫃海運價於3月起逐步向上，包括貨櫃三雄長榮 （2603）、陽明萬海與台驊投控等多繳出月增成績單。

其中，長榮、陽明及台驊3月營收都較2月成長；萬海則是跟上個月營收接近；萬海也宣布市場需求旺亞洲洲區間航線於4月實施兩波調漲。

長榮3月營收為275.2億元，月增1.4%、年減17.82%；第1季合併營收為865.6億元，年減21.2%。陽明3月單月營收為124.5億元，月增0.09%、年減5.85%；第1季營收達386.6億元，年減15%。

台驊控股3月營收為16.5億元，月增15.4%、年減4.5%；累計第1季合併營收為48.4億元，年減12.9%。

萬海3月營收為105.2億元，小幅月減0.5%、年減10.7%；累計第1季營收336.4億元，年減9.3%。

陽明表示，航運市場因地緣政治緊張導致國際油價波動劇烈，燃油成本推升營運壓力，且因荷姆茲海峽航道通行受阻，航商基於航行安全考量，陸續調整航線配置以維持波灣地區貨物流通，提高替代港口壅塞風險。

萬海表示，為維持航線服務穩定性與營運品質，萬海各航線運價均陸續反映增加的營運成本，其中亞洲區間航線將於4月實施兩波調漲，未來將持續密切關注市場及區域情勢變化，審慎因應後續發展。

台驊則指出，近期國際貿易政策與地緣政治因素持續影響市場氛圍，客戶在出貨與庫存安排上普遍維持審慎，供應鏈配置亦持續朝分散與彈性方向調整。

航線 萬海 陽明

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麗清營收／3月6.27億元 年減11.41%

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