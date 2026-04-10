長榮、陽明、台驊3月營收月增年減

台塑企業總管理處總經理林善志專精在製程安全管理，近年更引進AI應用，在製程安全及工安獲致成效。他表示，製程安全管理重在防災而不是減災。台塑企業是全球少數大量運用AI在製程工安、環保上的石化業，包括運用影像辨識、人員定位、設備保養上，透過準確大數據及數學回歸提出預警，甚至同步發出警報。以目前總效益來看，AI應用已為台塑企業一年再省下80億元。

2026-04-10 01:37