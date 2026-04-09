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易遊網採用Appier AI驅動數據 分析X、Y、Z世代短途旅遊風格差異大

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

易遊網（ezTravel）近期發布《2025旅遊洞察》，揭示台灣旅客的熱門目的地與最新旅遊消費趨勢，台灣人愛去的十大國際航點中，東京穩居第一、首爾躍居第二，不同世代展現旅遊差異化風格。

易遊網攜手Appier，以AI與數據即時掌握消費者輪廓與行為變化，優化顧客互動與營運成效。以Appier AI驅動數據分析力，掌握跨世代旅客不同的旅遊偏好。

2025年國人出國人次達1,894萬，年增12.4%，創歷史新高。易遊網機票銷售數據統計，2025年十大熱門航點中，赴日旅遊熱度持續居高不下，日本機票整體成長62%，東京更是長年霸榜第一；但韓國旅遊展現強勁動能，整體機票銷售年增104%、翻倍成長，首爾更首度超越大阪躍升至第二名。在長程航點方面，紐澳旅遊明顯走強，整體機票銷售成長達52%。

易遊網運用Appier AI驅動的數據分析，掌握更精細的分眾客群旅遊需求。從X、Y、Z世代的消費輪廓來看，2025年各世代單人平均機票花費雖略為下降，但整體預訂次數皆呈現成長；平均花費下滑，反映消費者對價格更為敏感，傾向更精準掌握促銷時機。航空與艙等選擇方面，X世代以傳統航空為主（65%），Y世代有一定比例選擇廉航（43%），Z世代則更傾向廉航（56%）。艙等方面，X世代選擇商務艙的比例最高，而Z世代選擇豪華經濟艙的比例則高於其他世代，即使預算有限，也願意為更好的飛行體驗付費。

在航點偏好方面，各世代前五大熱門目的地高度重疊，皆涵蓋東京、大阪、首爾與香港四大主流城市，顯示短程都會型旅遊仍為市場最大宗需求。而唯一的差異航點，則可看出各世代的偏好分化。X世代的差異航點為上海，且在其他偏好航點上也可見成都、深圳、廈門，顯示其對中國大陸城市具較高興趣；Y世代以沖繩為差異航點，同步也偏好熊本、福岡，展現對日本城市的高度喜愛；Z世代的差異航點則為釜山，延伸偏好首爾、濟州島、清州等韓國城市，反映其深受韓流文化影響。

易遊網預期，隨著燃油成本上升、訂位服務費調漲以及航班供給緊縮，2026年旅客消費行為也將進一步轉變。首先，消費者決策模式將由過往的「目的地導向」逐步轉為「價格探索導向」，先看價格、再決定去哪；其次，旅遊節奏將出現調整，包含旅遊頻率降低但單次停留時間拉長，或透過雙國、多城市行程提高旅遊價值，釜山與福岡預期將會是成長動能持續攀升的人氣航點；第三，在航空選擇上，將出現更明顯的避險型決策，對以安全感與可控性為首要考量的旅客而言，國籍航空將更具吸引力。

易遊網 機票 釜山 沖繩 福岡

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