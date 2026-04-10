火線話題／海上封鎖改變 推升能源風險

這一波荷莫茲海峽危機，看似是軍事衝突，市場感受到的卻是更直接的壓力。路透報導指出，伊朗近期除攻擊商船、布設水雷外，也對部分船舶要求支付通行費，並對通行採取選擇性控制，只讓部分被視為友好的國家相關船舶通過。海峽未必已被正式關閉，但對航運業來說，正常通行的前提顯然已經改變。

荷莫茲海峽的重要性，不只在於地緣位置，更在於它本身就是能源運輸的咽喉。這條海峽平時承載約全球五分之一的石油與液化天然氣運輸。只要風險升高，油價、運費、煉油調度與進口成本都會立刻受到牽動。

路透分析指出，伊朗實際收緊通行後，布蘭特原油3月大漲六成，亞洲與歐洲買家也開始轉向替代貨源，反映的正是市場對供應穩定性的重新估價。

更值得注意的是，今天的封鎖未必需要靠軍艦完成，也可能先由保險市場完成。

路透日前的報導提到，部分船舶的戰爭險附加費，已由戰前約船體價值的0.25%升到3%，有些報價甚至更高。若以大型油輪計算，單一航次增加的保費就可能高達數百萬美元。這還不包括延誤、改道、融資成本提高，以及承租人臨時縮手帶來的損失。

對航運公司來說，此時真正棘手的不是船能不能走，而是走一趟之後，整筆帳已經不划算了。

這類風險未必會立刻造成斷航，卻很可能先讓市場失去進場意願。近日就有兩艘滿載的卡達液化天然氣船在接近荷莫茲後折返，顯示即使航道名義上仍可通行，市場也可能因風險與成本過高而自行退出。到了這一步，海峽即使沒有名義上的封鎖，效果上也已經接近封鎖。

對台灣而言，這個訊號尤其值得重視。台灣高度依賴海運與進口能源，若荷莫茲長期維持高風險狀態，衝擊不會只停在油價，而會一路傳到石化原料、運輸成本、生產成本，最後落在企業獲利與民生物價上。

從法律上看，荷莫茲屬於國際航行海峽，沿岸國家不應任意阻礙通行，更不該把通行權變成差別待遇；但從現實來看，國家未必需要真的把海峽關起來，只要持續抬高風險，市場就會自己退場。

對台灣而言，當務之急恐怕不只是關注油價波動，更要把戰略庫存、替代貨源、海運保險與金融應變機制，一併納入經濟安全思維。當保費開始決定誰敢通過荷莫茲，封鎖的形式其實已經變了。