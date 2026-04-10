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職感心教練／面對組織變革 重塑自我價值

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職涯成長與跨文化領域教練）

職場上組織變動已是稀鬆平常，公司持續成長時，需要擴增人力與功能；營運績效下滑時，進行人力精簡；又或者配合公司策略調整，則要重組或整併。變動通常會伴隨著不安的氛圍，但對於具有高度自我覺察的工作者而言，或許會是個寶貴的升級契機。

朋友長期帶領一個專業的支援團隊，負責軟體交付前的品質把關責任。這原是一個穩定的位置，但他在這一次公司從傳統功能型組織，轉向「利潤中心」制的策略調整中，敏銳地嗅到了危機，原本的中央單位面臨被拆解，編制將被打散到各個產品事業部，那麼他將何去何從？

面對自己可能被「消失」的角色，他陷入沉思並分析現況：雖然過去幾年表現優異，但支援單位始終位居第二線，功勞不易被看見，同樣要承擔極高的責任。於是，我請他思考：「一旦失去原有的地位，什麼樣的角色最能夠明顯地展現出價值所在，最容易被看見呢？」

他深知，若要實現自我突破，就必須站在高能見度的第一線，並把此次的危機當作一次轉機。這意味著他必須放棄累積多年的熟稔領域，嘗試新的機會擔任全新的角色，接觸完全不同的知識領域，跨足到充滿未知與挑戰的專案管理崗位。

於是他決定主動出擊，向高層提出轉調申請，負責面對陌生的客戶、帶領完全不熟悉的工廠團隊，與各方利益關係者頻繁溝通的職位。

當時的他，不熟悉生產線的製程，更不用說看著牆上的專業看板都感到吃力。但這種破釜沉舟的勇氣，成為他延伸職涯廣度、拓展職能邊界的起點。

那次轉調的壓力巨大，他必須帶領初次合作的團隊，在生產線上打拚，還要承受來自客戶直接緊迫盯人高強度的問責。然而，正是那段沒日沒夜，上前線打仗的經歷，讓他從單純的技術支援者，蛻變為具備高度整合能力的專案經理。

多年後回頭看，那次轉調不僅讓他做出了口碑，累積了信任資本，成為站在研發與製造之間緊密溝通的橋樑，更開啟了後續帶領跨國團隊、深耕海外代工管理的長期機會。

當時的「危機」，成了他職涯地圖中最重要的「轉折點」。

當組織的架構改變時，我們能做的最有力反擊，就是主動調整自己的定位。一旦你決定被看見，並願意為此付出學習的代價，那些看似阻礙的浪潮，終將成為推動你前進的助力。

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