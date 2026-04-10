智慧經營／台塑企業總管理處總經理林善志 善用 AI 落實製程安全

台塑（1301）企業總管理處總經理林善志專精在製程安全管理，近年更引進AI應用，在製程安全及工安獲致成效。他表示，製程安全管理重在防災而不是減災。台塑企業是全球少數大量運用AI在製程工安、環保上的石化業，包括運用影像辨識、人員定位、設備保養上，透過準確大數據及數學回歸提出預警，甚至同步發出警報。以目前總效益來看，AI應用已為台塑企業一年再省下80億元。

帶動職災防範觀念

作為國內石化業龍頭，台塑企業自2011年自美國引進製程安全管理（PSM）系統，成為國內先驅，並持續深耕至今。除定期派員赴美參與美國化工學會製程安全中心（CCPS）主辦的國際研討年會外，也與美國德州農工大學及台塑美國公司保持長期交流，掌握國際製程安全管理最新趨勢。

林善志表示，製程安全管理重在預防，是防災而不是減災。減災是被迫，是亡羊補牢，防災是必然要採行因應措施。防災重點並不是在政令宣導，或是教你怎麼做；重點是在自己能否務實執行落實安全措施。

他表示，台塑與職安署自2017年締結安全夥伴關係，而今進入第八個年頭，在此夥伴關係下，每年都立定目標與標準，這直接反應在職業安全的效益上。此外，每兩年皆會在麥寮共同舉辦一場大型國際製程安全論壇，邀請產、官、學界共襄盛舉，並同步利用網路線上直播，彼此經驗交流，提升石化產業整體製程安全管理水準。

「減災可以掌控，但防災相對難，」林善志說，像有些日常使用的東西看起來無害，但做了風險分析之後，若忽略了偏差因素，例如氣候，就可能產生風險。舉例來說，疫情期間，很多學校都用漂白水消毒，但下酸雨後和漂白水混合，變成致癌物的氯，反而造成另一個風險，這是所有產業都不樂見，所以防災是多方面去分析，防災不成，就要減災，這也是製程安全的根本邏輯。

他說，在麥寮舉辦大型國際製程安全論壇，每次都講同樣的事，「這有用！」「不停地講」，「大家都講」，講久了，就會內化為安全標準，如此才可以避免不必要的職災事件。麥寮是重要的綜合工業區，這個職災防範起點，要由台塑來帶動，進而影響到產業，甚至國際上對製程安全的重視。

在維護職安、防範災害、環保管理方面，有AI來幫忙。台塑自2017年底就開始與中研院人工智慧學校合作，捐助3,000萬培育人才，受訓員工回到職位上成為AI種子。截至目前止，台塑已執行了2,073件AI專案，這些應用涵蓋製程、工安與保養。例如，用AI預測設備的健康度；透過AI進行人員定位與自動回溯，若人員有違規動作或穿戴裝備不符標準，系統會自動辨識並發送警報至App、給主管，甚至給所有人，提醒現場這位員工不能做這個動作。在環保上，則將所有環保監測數據納入AI管理。

人機共治發揮效能

林善志對AI製程及環保應用有獨到的體會。「AI很好用，可以發揮很大功能，但用了AI，仍是要有人去執行」。AI提供了警報、資訊，但如果人員沒有去執行，「一樣也是惘然」。

林善志說明，AI說穿了就是統計分析與數學回歸。在收集大量現場數據後，石化業要求決定係數（R-square）必須很高，通常要超過0.9以上。特別是在高溫高壓的石化製程中，如果決定系數不夠高，絕對不敢直接讓AI控制設備，因此目前AI資訊是顯示在面板上，提供建議，主要還是人員操作。他舉例，在石化反應槽中，溫度和壓力都很重要，它是有時間曲線，能量變化是最難掌控的，台塑利用AI來掌握最適當的時間點，以發揮最大的能源效率。

他表示，AI應用是要有大數據統計，加上數學回歸，建立模型，並且透過機器學習，所以不同製程會需要不同的AI。全世界化工廠沒有幾家敢在製程做AI應用，台塑是少數，這是因為現場收集資訊要非常足夠。台塑過去做了很多管理，從三點不漏、節能減碳、循環經濟、到AI模型程序，以及未來數位轉型，才有辦法有大數據分析，大數據不只要「大」，且還要「精準」，數據才能用。

台塑企業在做到循環經濟時，一年已可省下400億元，「要從沒有水的毛巾，還要再擰出水」，就是要用AI。目前台塑企業的AI應用，從總效益來看，可以再省下80億元，包括降低成本、提升良率、故障率下降等。