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北市明星中學房價不保值？這14所額滿中學房價反轉下修

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構觀察實價登錄，北市115學年度共26所額滿中學當中，有14所學校周邊2025年房價呈現跌幅，其中更不少是大安區名校。住商機構提供
住商機構觀察實價登錄，北市115學年度共26所額滿中學當中，有14所學校周邊2025年房價呈現跌幅，其中更不少是大安區名校。住商機構提供

據實價登錄顯示，台北市115學年度共26所額滿中學當中，其中14所學校周邊2025年房價呈現跌幅。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，房市趨冷情況下，區域如僅有單一話題，未有其他機能性加持，一遇到市場波動，易有房價波動盤整出現。

觀察實價，北市共26所額滿學校中，其中大安區即占7所，為12行政區中最多，不過其中有4所明星國中周邊房價出現震盪，並以芳和實中跌幅達17.8%居冠；雖說如此，但如仁愛國中、師大附中國中部及金華國中等明星學校周邊，房價動輒每坪成交價110~120萬元以上，惟面臨近年政府打房，在房市寒流之際仍能維持住漲勢。

住商不動產北市區協理錢思明分析，大安區明星學區會出現漲跌兩樣情，主因是位處正蛋黃區的明星中學，例如仁愛圓環周邊的仁愛國中、大安森林公園周邊的師大附中國中部與金華國中，皆屬機能成熟，且為傳統豪邸聚落。周邊資產族群底氣足夠，面臨房市波動較能處變不驚，致使房價具支撐力。

不過，錢思明指出，其餘部分大安區明星中學周邊，區段有「學區宅」加持而價位高漲，面臨房市趨冷之際，小家庭父母追價力度亦下滑，致使周邊房價出現盤整。

另查數據，傳統豪宅熱區的明星中學周邊，亦出現房價盤整，如包含石牌一帶的天母商圈，其中天母國中、蘭雅國中及石牌國中等滿額學校，周邊房價跌幅達2~5%。

而大直商圈的濱江實中也出現4.2%的跌幅，其中大直高中國中部去年房價與2024年相比，更下滑15.4%。

賴志昶指出，大直商圈向來以豪宅聚落著稱，其學區房價基期相對高昂，近期面臨貸款緊縮，高總價市場首當其衝，購屋買盤轉趨觀望，房價較難有支撐；天母商圈具獨特生活步調，客群多為重視居住品質的自住客，然而區域發展較早，房市供給多為屋齡偏高的中古公寓，此類物件銀行鑑貸上較顯弱勢，加上有隱形裝修成本，兩大因素影響買方追價意願，使區域均價表現疲弱。

賴志昶表示，學區雖是支撐房價重要條件之一，但絕非房價保證；家長在挑選學區宅時，除確認各校設籍規範與入學條件外，更將自身購屋預算、通勤成本等納入綜合評估，在房市盤整階段，多看多比較，不僅能確保孩子進入理想學校，也能兼顧全家人生活品質。

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