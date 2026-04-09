私校帶動房市 台中市單元二頂級學區宅衝破上9字頭

台灣少子化趨勢持續，2025年新生兒人數降至10萬7,812人，但在整體人口成長趨緩之際，台中市近年私立幼兒園入學競爭不減反增，甚至傳出家長半夜排隊搶名額的情況。地產專家觀察，這股「私幼熱」不只是教育現象，更反映人口移入與住宅選擇的變化，牽動學區與房市版圖。

台中住宅需求未因少子化而降溫

根據民政局統計，台中市去年新生兒出生率六都第四，但2025年全市移入人口較前一年增加約8,000人，社會增加率居全台之冠，主要來自彰化、新北、南投、台北與高雄。台中人口持續流入，使得住宅需求未因少子化而明顯降溫，反而集中在特定區域與族群。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔分析指出，目前台中房市以剛性自住需求居多，從「量的成長」轉向「質的集中」，市場買氣雖低迷，但具備教育資源、生活機能與交通條件的重劃區不受影響，吸引穩定自住的家庭與高收入族群進駐，教育資源分布成為可觀察區域發展與房市熱度的指標。

南台中吸引人口移入 同步帶動教育資源進駐

從區域來看，過去台中明星私幼多集中於北屯區，隨著南台中開發成熟，南七期與南屯單元二等重劃區，近年成為人口移入的熱點，也同步帶動教育資源進駐。

近三年包括華盛頓幼兒園、四季藝術幼兒園及哈克尼斯實驗教育機構等，陸續進駐七期與單元二，其中「哈克尼斯國際實驗教育機構」是南七期富人區唯一美語學校，採「13-15人小班制」與「雙導師制度」，今年要招收小學一至四年級學童。

葳格國際學校今年也進駐南七期成立「惠文校區」幼兒園，預計8月開學，私校紛紛看好單元二未來人口成長，教育版圖正出現轉移。

值得注意的是，部分明星私幼周邊已形成特定客層聚集的住宅圈，最具指標的是單元二重劃區，四季藝術幼兒園附近聚集「陸府觀森」、「陸府續森」、「精銳Garden One」、「精銳SKY ONE」、「精銳ABBA」等社區。

住戶多為雙薪家庭或科技人、醫生與企業主，對教育資源需求較高也影響購屋選擇。不少家庭提早布局學區宅，為區域房價提供了強勁的支撐力，指標建案單價已站穩6、7字頭，「精銳ABBA」每坪已破8字頭，「雙橡園1518」、「陸府續森」每坪均衝上9字頭。

私立幼兒園業者也觀察到，現在雙薪家庭比例提高，相較於公立幼兒園多在下午4點放學，且寒暑假停課，「私幼提供延托與才藝課程整合服務，對需兼顧工作與育兒的家庭更具吸引力。」

部分私幼與私立國中小之間存在銜接關係，使得家長傾向讓孩子提早進入體系，顯見「學區」深深影響居住地選擇。

台中市七期、單元二「私校聚落」與頂標建案對照表。資料來源：市調