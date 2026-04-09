Autopass啟動海外布局 日本熊本成為海外首個服務落地據點

台灣智慧行車體驗整合商Autopass今（9）日宣布正式布局日本市場，並以熊本作為首個海外落地城市。Autopass與九電工前代表取締役會長橋田紘一攜手，並在熊本縣政府的支持下，推動整合移動、支付與生活的城市服務新模式，此舉不僅回應當地因半導體產業進駐及觀光成長所帶動的城市移動需求，也標誌Autopass將在台灣已驗證的服務整合能力，正式拓展至海外市場。

熊本近年面臨城市交通壅塞、交通基礎建設來不及滿足快速升溫的城市移動需求，尤其是在短距離移動與觀光「最後一哩路」上，長期存在效率與便利性的缺口。本次Autopass帶領台日產業夥伴，共同推動熊本智慧移動新發展，結合日本在地基礎建設與台灣數位整合經驗，打造以「出行」為核心，串聯移動、支付與生活的服務平台，回應城市發展與觀光需求所帶來的新挑戰。

熊本縣企劃振興部部長富永隼行表示，隨著產業發展與觀光成長，熊本正處於城市機能升級的關鍵階段。導入整合型智慧移動服務，將有助於提升城市運作效率，同時為居民與旅客創造更便捷、多元的生活與移動體驗。

本次計畫透過整合「車・電・網・金流」，串聯交通、綠色能源與支付等跨領域資源，由Autopass擔任平台整合與架構設計角色，負責系統開發、金流串接及生活服務整合。在日本當地，將攜手具代表性的能源集團與大型商社，以及在地交通與租賃服務業者，共同建構包含電動機車租賃及換電服務在內的基礎建設。其中，豐田通商（TOYOTA TSUSHO）預計將作為二輪電動車導入日本市場的合作夥伴，透過跨產業分工推動整體方案於熊本落地。

此案預計自今年第三季起於熊本正式上線，未來在地居民與國際旅客皆可透過單一平台完成電動機車租賃、即時支付與點數應用，並逐步串接更多生活與觀光服務。透過將出行、消費與城市體驗整合於同一服務體系中，不僅提升城市移動效率與便利性，也進一步帶動在地經濟與觀光發展。

Autopass創辦人暨執行長余致緯表示，「熊本是Autopass第一個海外市場，也是我們將台灣已驗證的服務整合模式帶向國際的重要起點。我們相信城市的未來不只是交通，而是每一個人移動、支付與生活服務的整合。透過與在地夥伴的合作，我們希望在熊本建立一個可以被複製到其他城市的服務模式。」