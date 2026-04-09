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藥華藥斥資11.5億元收購加拿大合作夥伴FORUS 完成北美布局最後拼圖

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）9日宣布，董事會決議以加幣5,000萬元（約新台幣11.5億元）收購加拿大藥廠FORUS Therapeutics Inc. 100%股權，進一步鞏固並拓展加拿大市場，提升整體營運效益與國際競爭力，不僅完成北美布局最後一塊拼圖，也為全球布局再添重要里程碑。

另外，藥華藥9日董事會也決議於美國波多黎各增設第二間子公司。參考國際大型製藥企業普遍採行多層級法律實體架構及功能分工模式，如研發、製造、銷售與資產持有分離等，於當地採用雙實體架構將可兼顧資產保全、風險隔離與管理，有助於強化整體營運效率與經營彈性。

藥華藥表示，該公司是在2024年與FORUS簽訂旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）於加拿大之商業授權合約。FORUS長期深耕加拿大血液及腫瘤疾病治療領域，經營團隊具備成熟的藥證申請與商業化營運經驗，並已建立穩固之市場通路與合作網絡，雙方合作成果顯著。

Ropeg在正式獲加拿大藥證前，即於2025年第1季獲加拿大衛生部納入「專案核准進口與銷售藥品清單」，反映當地市場對Ropeg的強勁需求；FORUS亦已於2025年7月18日於加拿大提出Ropeg用於真性紅血球增多症（PV）之藥證申請，預計於2026年第3季獲准；新適應症原發性血小板過多症（ET）目前亦已準備送件，進一步擴大市場潛力。

藥華藥表示，本次購買FORUS 100%股權，是基於長期策略發展考量，業經完成嚴謹且完善之盡職調查程序，並審慎綜合評估FORUS之營運表現、成長潛力及專業鑑價結果後方決定進行本次股權收購案，將可全面整合於加拿大之法規事務、市場行銷與銷售通路資源，全方位強化Ropeg及後續產品於當地的競爭優勢與加速商業化進程。

FORUS核心團隊來自賽爾基因（Celgene）、羅氏（Roche）、輝瑞（Pfizer）等國際大型藥廠，具備橫跨商業營運、法規事務、醫學策略與市場准入之豐富經驗，並在血液及腫瘤學藥物領域擁有超過25年的商業化經驗，成功推動十多項產品上市，累計創造超過20億加幣的銷售額，充分展現其在產品導入、市場擴展與策略執行方面的卓越實力。

FORUS執行長Kevin Leshuk曾於Celgene任職13年，負責建立Celgene加拿大分公司並帶領團隊快速成長，成功推出多項關鍵癌症治療產品，並建立起業界領先的血液腫瘤專業團隊。收購FORUS不僅強化藥華藥產品於加拿大市場的競爭優勢，更引進具備深厚產業經驗的專業人才，全面提升公司整體營運能量，為持續拓展國際市場奠定堅實基礎。

藥華藥表示，公司將持續以創新研發為核心，結合精準市場策略與國際合作夥伴，積極拓展全球市場版圖，致力讓更多病患受惠。

藥華藥 美國 波多黎各 加拿大

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