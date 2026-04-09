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中鋼聯手下游馬達與系統廠打世界盃 進軍全球機器人產業

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
中鋼董事長黃建智期待串聯國內馬達與系統廠，組成「Team Taiwan」接軌全球機器人產業，打進世界舞台。圖／中鋼提供
中鋼董事長黃建智期待串聯國內馬達與系統廠，組成「Team Taiwan」接軌全球機器人產業，打進世界舞台。圖／中鋼提供

中鋼今天舉辦「建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會」，董事長黃建智期待串聯國內馬達與系統廠，組成「Team Taiwan」接軌全球機器人產業，打進世界舞台，建立機器人動力系統的關鍵技術示範團隊。

黃建智說，機器人馬達對功率密度的要求遠高於一般載具，鐵芯材料須具備極薄、高導磁及高磁通密度等特性，此類高階技術長期由國際大廠掌握，台灣業者多擔任中、下游代工角色，為突破結構性限制，中鋼轉型為供應鏈整合推動者，斥資新台幣150億元建置電磁鋼專業產線，開發出0.10mm超薄電磁鋼材，再搭配自黏塗膜技術，技術實力已領先國際。

中鋼技術副總經理劉宏義也指出，動力系統是機器人最核心的心臟，中鋼將是國內動力系統業者最強大的後援，未來將攜手國內馬達、減速機等業者共同對接國際系統大廠，讓台灣成為國際馬達與機器人產業重要生產基地。

中鋼今日舉辦「建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會」。圖／中鋼提供
中鋼今日舉辦「建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會」。圖／中鋼提供

中鋼 機器人

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