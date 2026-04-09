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2025年第3季國人買房平均背債「近27年」 專家：年輕人對債務看法不同了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
買房背債越來越久！根據內政部最新統計，2025年第3季全國平均房貸達26.75年再創新高。信義房屋分析，新青安政策上路後，30年期房貸加速普及，加上房價居高不下，新世代傾向延長還款年限、保留現金投資。信義房屋提供
買房背債越來越久！根據內政部最新統計，2025年第3季全國平均房貸達26.75年再創新高。信義房屋分析，新青安政策上路後，30年期房貸加速普及，加上房價居高不下，新世代傾向延長還款年限、保留現金投資。信義房屋提供

買房背債越來越久！根據內政部最新統計，2025年第3季全國平均房貸達26.75年再創新高。信義房屋分析，新青安政策上路後，30年期房貸加速普及，加上房價居高不下，新世代傾向延長還款年限、保留現金投資。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2015年全國的房貸年期首度突破平均20年，隨30年期的房貸逐漸普及，2023第3季新青安上路前一年平均房貸年期約293期，最新統計全國平均已達321期，相當於26.75年，刷新歷史紀錄。

曾敬德指出，一方面市場上首購比例高，銀行願意給30年期的房貸，另一方面房價上漲後，民眾也透過拉長還款年限，降低每月房貸負擔，甚至希望手上多留些現金，投資其他金融資產，與長輩早年房貸利率7、8%，有錢就趕快還銀行的觀念大不相同。

曾敬德建議，30年期房貸是一種短期降低每月還款負擔的好選擇，但不一定要繳好繳滿，若民眾手上有投資獲利、獎金或年終等收入時，也可以選擇提前慢慢還本，降低本金與未來的利息支出。

房貸 買房 新青安 內政部 信義房屋

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