六福總裁賴振融6月成立旅行社 土地資產步入收割

六福（2705）觀光集團總裁賴振融9日表示，6月要成立旅行社瞄準利基型旅遊商機；另外，六福豐融商辦大樓第3季招租，6千坪商辦日租金1坪突破4千元，外商需求大，估年租金2億元。

2026年全新戰略版圖，集團總裁賴振融宣布，六福集團組國際觀光艦隊整合跨域資源，開創國旅新價值；透過自營旅行社，六福將串聯台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村主題遊樂園，以及預計最快10月分區開幕的棲蘭及明池山莊，將消費模式，升級為橫跨城市與山林的「北橫核心旅遊廊道」戰線。

首先土地資產開發步入收割階段；10月棲蘭明池山莊觀光園區最快10月分階段開幕，預計投資金額將達10億元，飯店的部分希望在2027年第1季開幕。

賴振融表示，在資產開發方面，備受矚目、位處松江南京商圈的酒店式商辦大樓亦將於第3季啟動招商，將結合六福專業的酒店式服務優勢，打造具國際競爭力的頂尖商辦；同時，六福亦持續評估海內外多元投資及策略併購機會，展現集團持續擴張版圖的積極企圖心。

隨著自營旅行社將於今年正式營運，以及多項指標性資產開發案陸續落地，六福將進一步轉型為整合觀光營運、資產價值與國際旅客引流的策略平台，並攜手產業夥伴組建「國際觀光艦隊」，打造共享觀光資源平台，邀集海內外產業夥伴參與，攜手開創觀光產業新價值。

賴振融進一步指出，國旅市場今年的需求一樣低迷，對於與國內市場為主的觀光飯店業者，經營都很辛苦；消費者常常抱怨，房價貴，其實各種成本都上揚，房價必然也必須跟著上漲，而且所謂的房價太貴，不能用不同的基礎來做比較，台灣的平均房價，要用國際級同基期來比，對於業者才公平。

未來六福不只是經營實體據點，會從「硬體場域經營」升級為「國際級內容產業與資源整合者」，旗下的各事業體也會升級為內容展現的舞台，創造集團全新價值。