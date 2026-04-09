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六福大擴張！宣布跨界旅行社、海外併購同步啟動

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
六福旅遊集團揭示2026年全新戰略版圖。記者林海／攝影
六福旅遊集團揭示2026年全新戰略版圖。記者林海／攝影

六福旅遊集團揭示2026年全新戰略版圖，總裁賴振融表示，今年是拉開與競爭者差距的關鍵一年，將進行多角化布局，跨足旅行社業務，今年將正式營運，也透露將在歐洲買飯店。

賴振融表示，六福旅遊集團積極佈局多元化營收來源，今年成立旅行社將正式補足產業鏈最後一哩路，成為主動掌握客源入口的資源垂直整合者，透過自營旅行社，六福將串聯台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村主題遊樂園，以及預計最快於第四季開幕的棲蘭及明池山莊，將過往單點消費模式，升級為橫跨城市與山林的「北橫核心旅遊廊道」戰線。

賴振融指出，此布局能有效深化觀光優勢，創造每位遊客高價值的旅遊體驗，而在資產開發方面，備受矚目、位處松江南京商圈的酒店式商辦大樓亦將於第三季啟動招商，將結合六福專業的酒店式服務優勢，打造具國際競爭力的頂尖商辦；同時，六福亦持續評估海內外多元投資及策略併購機會，展現集團持續擴張版圖的積極企圖心。

賴振融表示，隨著自營旅行社將於今年正式營運，以及多項指標性資產開發案陸續落地，六福將進一步轉型為整合觀光營運、資產價值與國際旅客引流的策略平台，並攜手產業夥伴組建「國際觀光艦隊」，打造共享觀光資源平台，邀集海內外產業夥伴參與，攜手開創觀光產業新價值。

六福村 旅行社

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