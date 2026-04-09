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中油新四輕獲進展 方振仁：已與高市府取得減碳共識

中央社／ 台北9日電
中油公司董事長方振仁。聯合報記者許正宏／攝影
中油公司董事長方振仁。聯合報記者許正宏／攝影

中東戰事影響石化原料供給，引發外界關注台灣乙烯供應。針對中油新四輕計畫進度，中油董事長方振仁今天表示，目前全案仍處於基本設計與環境調查階段，已與高雄市政府就減碳目標達成初步共識，但具體減碳方式與成效仍待設計與驗證，須經環評審查通過後才能確立。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長龔明鑫就「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等石化原物料及物流成本增加，屢傳缺料、囤貨現象等之問題評估、因應策略與現況」進行報告，並備質詢。

國民黨立委鄭正鈐質詢時指出，依據石化工業同業公會資料，2024年國內石化產能與實際產量落差達35%，顯示產能過剩，但近期因為塑膠袋缺貨情況提前啟動中油四輕，而另外新四輕計畫也將投入逾新台幣1000億元，因此關注中油推動新四輕的進度。

方振仁答詢表示，中油新四輕案已獲行政院同意推動，但前提是必須與高雄市政府取得減碳共識，中油和高市府現已取得初步共識，但具體減碳方式與成效仍在設計階段，須待環境影響評估審查通過後才能確立。

方振仁於會後時受訪進一步說明，中油新四輕案現階段已針對減碳目標與方向形成共識，但如何透過具體設計證明減碳效果，仍需透過工程設計與數據驗證，待相關資料完整後，將再與高雄市政府進行最終確認，確認可行後才會進入工程發包與興建階段。

至於時程規劃，方振仁指出，目前基本設計已完成發包程序但尚未簽約，待簽約後將由顧問公司展開設計作業。中油副總經理林珂如補充表示，整體工程排程仍受招標狀況影響，環境影響與減碳評估作業目前正在進行，期望能在今年底前完成相關評估，作為後續推動的重要依據。

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