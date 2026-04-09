一家房仲門市一年平均只賣26戶 住商推「全房聯」大平台抗寒流

根據內政部統計，全台截至2025年底為止，不動產經紀業許可家數已達1萬236家，不過2025年全台買賣移轉棟數僅26.1萬宅，換言之，平均每家不動產經紀業2025年僅買賣26宅，顯示業界已陷入「僧多粥少」的窘境。

為突破產業瓶頸，住商機構8日宣布，斥資整合資源，打造出公平、公開的「全房聯」平台。

住商機構董事長陳錫琮表示，有鑑於先進國家的跨品牌聯賣模式，對消費者更有保障，住商因此願意引領產業先河，為全台房仲業做好基礎建設。

陳錫琮指出，過去歷經公會與多數業者努力，房仲產業從單一公司委託，到同品牌聯賣，如今走向跨品牌合作聯賣，資訊透明化不僅能讓交易速度加快，更讓業者能專注服務，不再讓資訊不對稱模糊產業本質。

他表示，住商機構希望能以「全房聯」複製美國房市交易系統MLS（Multiple Listing Service）、日本不動產流通機構REINS（Real Estate Information Network System）等國際房市流通平台的成功經驗，打破長久以來的房仲資訊壁壘，讓各地方都能無痛接軌全台市場，加速產業流通效率，讓全台業者不論品牌都能進行一次全面大升級。

陳錫琮表示，住商機構除了透過全房聯啟動，為滿足消費者心中對房屋的一切需求與可能，也首度跨足包租代管領域，創立第三品牌「安家地產」，並宣告台灣房仲業正式邁入「買、租、管、售」一條龍服務的新紀元。

陳錫琮表示，過去房屋買賣與租賃可謂兩條平行線，但房屋買賣過後，其實還有長達數年的管理與修繕，甚至是招租等行為，實務上「買、租、管、售」這四階段密不可分。

加上台灣自有住宅率近八成，同時多戶持有者眾多，資產管理需求極大，住商機構觀察到這一市場缺口，透過成立「安家地產」，將房仲所擅長的買賣行銷，與包租代管業者細膩的維護管理進行融合，首創「雙產業共構」服務，讓顧客在同一體系之下，就能完成全方位的資產管理與收益最大化。