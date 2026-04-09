投資台股獲利股民逾五成擬轉進房市 這族群今年購屋意願高達62%

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長（房仲全聯會）9日公布最新3月民調，調查中針對「2026年您的股房投資計畫」進行網路問卷，此次總計回收有效問卷597份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負4個百分點；調查顯示，近兩年有78.4%受訪者投資股市且獲利，而軍公教有90.7%、資訊科技業則有88.8%。

願意將獲利移轉至房地產為56.6%，又以資訊科技業71.3%最高；是否在今年啟動購屋計畫，以資訊科技業62.3%居冠。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長王瑞祺表示，國人股市獲利移轉至房地產的慣性趨勢並未改變，未移轉者只是更加看好股市，因此暫時觀望；他認為，政策抑制房市的時間愈長，日後的反彈爆發可能會愈大，屆時將背離政府房市健全的目標。王瑞祺呼籲，政府順應民意，放寬信用管制的貸款額度，讓市場機制早日自行運作。

調查指出，願意將過去兩年股市獲利移轉至房地產者，38.9%受訪者願移轉五、六成股市獲利資金最高，21.9%民眾願意移轉獲利三至四成；交叉分析中，願意將股市獲利轉至房市的年齡層中，又以31至40歲民眾意願最高，約有24.2%願將股市獲利七成投入房市。

值得注意的是，未計劃將股市獲利移轉至房地產的受訪者，24.6%是因為更看好股市，不看好房市為22.7%居次；至於股市獲利會投入房市的受訪者，是否在今年啟動購屋計畫，以資訊科技業62.3%居冠，其次是軍公教的60%，工商服務業則有48.9%排第三。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄則表示，有獲利卻未計劃移轉至房地產的受訪者中，45.8%是因為獲利不足以購屋，顯示台股大盤指數雖然創新高，但是各類股漲幅不一，獲利均差大所致。