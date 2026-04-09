住宅開工量腰斬！賴正鎰示警：5年後新成屋供給出現斷層

內政部統計顯示，今年1-2月全台住宅開工僅1.2萬戶，創近八年新低，年減逾44%近乎腰斬。六都中僅桃園、台南維持正成長，其餘四都減幅均超過五成，房市開工動能大幅萎縮。

鄉林集團（5531）董事長賴正鎰指出，政府調控房市壓抑買氣，加上建材原料成本漲價，建案供給因此減少，但由於需求只是壓住而非消失，研判五年後新成屋供給出現斷層，蛋黃區房價會撐在一定水位，只有蛋白區房價會有動搖。

賴正鎰表示，多數建商已經採取「延後推案」、「減量經營」策略，尤其2026年3月起中東戰事導致營建原料漲價及缺料，加上國內土石方去處管理問題尚未完全解決，各縣市政府宣布建照展延，他建議政府鬆綁土建融貸款成數、加速開放民間營建業引進移工，讓房市保有健康的流動性。

鄉林不動產研究室指出，2015年受房地合一政策影響，全台住宅使照核發跌破10萬大關，然而歷經10年，房地產景氣迎來大循環，受限期開工令與完工潮的激勵，過去五年的房市熱賣，讓全台核發使用執照連續10年成長，2025年達14.2萬新高。

根據內政部統計，115年1-2月全台住宅類建築物開工戶數僅有12,358戶，是自107年以來近八年最低，比起去年同期22,244戶少了近一萬戶，年減幅逾44%，幾乎是腰斬局面。

六都之中除了桃園開工年增15.5%及台南1.8%之外，其餘開工宅數皆呈負成長、且年減率均超過50%。建商開工推案意願直直落，完全反映在建築物開工統計數字上。

鄉林不動產研究室表示，近期中東戰火局勢動盪，直接波及全球原油與航運物流，製造建材會用到的石油或天然氣漲價，對於高度依賴進口建材的台灣建築業而言，正面臨物流延宕與成本激增兩大困境，無論是水泥、鋼筯、銅、鋁的基礎建材，或是防水層、PVC塑膠管等化學類的建材，在報價有效期明顯縮短，使得營造成本再度全面提高。

除了成本明顯提高之外，建材到貨時程無法掌握、取代的材料難覓，導致施工進度被迫停擺，加上土石傾倒後端問題尚無完整配套，營建廢棄物去化管道受限，開挖地下室的成本暴漲壓力下，愈來愈多建商寧可選擇「展延開工」，以避開成本高峰，導致展延開工件數及宅數爆量上升。

依內政部不動產資訊平台資料庫最新數據顯示，2025年前三季全台展延開工總件數計4,890件、展延開工總宅數45,777宅，與前年同期2,675件、29,638宅相比，展延開工總件數大增82.8%、展延開工總宅數增加54.5%，幅度相當大，預估第4季到今年上半年的展延情況有可能再增加。

賴正鎰指出，中東戰火持續超過一個月，若一個月內再無停火跡象，恐怕通膨陰影再起，致使油電、民生物資及各項營建成本再高漲，不得已情況下，只好延後推案計畫，因此可以預期未來三、四年的預售屋將拉長工期，新屋供給將因「展延開工」而出現明顯斷口，已動工或接近完工的指標性建案，在通膨影響下，其資產防禦價值將更形突顯，成為國內超額儲蓄8兆元的首選避風港。

賴正鎰推估未來五年預售屋「選擇性極度有限」，且「拉長完工交屋期」將從例外變常態，原本三年可完工的建案，若是量體較大的，可能要拉長到四年，甚至五年才能完工。

不過拉長交屋期對自住或換屋族群而言，不見得是壞事，因為不僅工程款期數拉長，減輕負擔，且四、五年後的新成屋數量有限，也就是稀缺性，屆時「成屋價值」將遠高於「預售屋」時的市價，成為保值兼增值的實體資產。