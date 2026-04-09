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今年前兩月全台住宅開工量幾乎腰斬 賴正鎰：5年後新成屋供給出現斷層

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影

內政部統計顯示，2026年前兩月全台住宅開工戶數12,358戶，年減逾44%，探近8年新低。六都中，僅桃園台南維持正成長，其餘四都減幅均超過五成，房市開工動能大幅萎縮。

鄉林（5531）不動產研究室指出，這個現象隱含著供需調控與風險緩衝兩大意義，當建材原料成本漲價，但供給減少，即便需求同時萎縮，研判5年後新成屋供給出現斷層，蛋黃區房價仍會撐在一定水位，只有蛋白區房價會有動搖。

鄉林集團董事長賴正鎰9日指出，多數建商已經採取「延後推案」、「減量經營」策略，尤其2026年3月起中東戰事導致營建原料漲價及缺料，加上國內土石方去處管理問題尚未完全解決，各縣市政府宣布建照展延，建議政府鬆綁土建融貸款成數、加速開放民間營建業引進移工，讓房市保有健康的流動性。

鄉林不動產研究室指出，2015年受房地合一政策影響，全台住宅使照核發跌破10萬大關，然而歷經10年，房地產景氣迎來大循環，受限期開工令與完工潮的激勵，過去5年的房市熱賣，讓全台核發使用執照連續10年成長，2025年達14.2萬新高。

根據內政部統計，今年前兩月全台住宅類建築物開工戶數僅12,358戶，比起去年同期22,244戶少了近1萬戶，年減幅逾44%，幾乎是腰斬局面，六都僅桃園開工年增15.5%及台南1.8%外，顯見建商開工推案意願直直落，完全反映在建築物開工統計數字上。

鄉林不動產研究室表示，近期中東戰火局勢動盪，直接波及全球原油與航運物流，製造建材會用到的石油或天然氣漲價，對於高度依賴進口建材（如高階鋼材、電梯控制零組件、特用化學塗料）的台灣建築業而言，正面臨物流延宕與成本激增兩大困境，無論是水泥、鋼筯、銅、鋁的基礎建材，或是防水層、PVC塑膠管等化學類的建材，在報價有效期明顯縮短，使得營造成本再度全面提高。

除了成本明顯提高之外，建材到貨時程無法掌握、取代的材料難覓，導致施工進度被迫停擺，加上土石傾倒後端問題尚無完整配套，營建廢棄物去化管道受限，開挖地下室的成本暴漲壓力下，愈來愈多建商寧可選擇「展延開工」，以避開成本高峰，導致展延開工件數及宅數爆量上升。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

資料來源／鄉林不動產研究室
資料來源／鄉林不動產研究室

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