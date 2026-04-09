每年吸碳130噸 陶朱隱園獲2026綠色優良設計獎

中華工程（2515）表示，「陶朱隱園」近日獲國際設計界極具份量的「2026 綠色優良設計獎 — 永續發展獎」，此次獲獎，不僅肯定陶朱隱園在ESG領域的卓越實踐，也彰顯了中華工程對未來城市住宅的革命性願景。

「綠色優良設計獎」於1950年，由設計先驅 Eero Saarinen 與 Charles Eames 創立，陶朱隱園此次獲獎，由芝加哥建築與設計博物館（The Chicago Athenaeum）及歐洲建築藝術設計與都市研究中心聯合頒發。

中工表示，陶朱隱園由生態建築先驅的法國建築師 Vincent Callebaut 操刀。Vincent Callebaut 以前衛的「Archibiotic」（建築、生物與資通訊技術的結合）理念聞名全球，致力將自然生態整合至城市結構中。

他為「陶朱隱園」設計了獨一無二的 DNA雙螺旋結構，讓建築每層樓順時針旋轉4.5度，旨在打破傳統摩天大樓的封閉感，讓建築成為一個「能呼吸的生命體」。

中工表示，陶朱隱園為全球少數獲得美國 LEED 建築認證最高等級「白金級（Platinum）」 的住宅計畫，在設計之初便將「節能減碳」視為核心使命，具體項目包括：

建築屋頂配置 6 座風力發電機及高效能太陽能板，將產生的綠電，供應公設與景觀照明；採用雙層中空玻璃及特殊的旋轉露台設計，有效隔絕熱輻射，使室內空調負荷降低 30% 以上。

另外，建立自動化雨水回收系統，100% 供應全基地超過2.3萬棵植物的灌溉需求，落實水資源循環利用。

在環境上，Vincent Callebaut 力求讓「陶朱隱園」成為一座真正的「吸碳森林」，全基地綠覆率超越法規5倍，垂直與平面植栽預估每年可吸收約130噸二氧化碳，實質減緩都市熱島效應。

此外，精心挑選本土原生樹種，營造城市中的生物廊道，實踐生物多樣性保護，同時配置48組EPS隔震墊，耐震等級期可抵禦2,500年一遇的強震，以千年建築的長壽設計，從源頭減少了拆除重建產生的碳排，符合循環經濟與永續治理的高標準。