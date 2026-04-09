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中石化擬賣地…京華城20%容獎還有效？ 北市都發局曝最新進度

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北即時報導
中石化（1314）昨開重訊記者會，宣布與旗下鼎越開發董事會決議通過京華廣場土地資產處分策略案，圖為京華城現址。本報資料照片
中石化（1314）昨開重訊記者會，宣布與旗下鼎越開發董事會決議通過京華廣場土地資產處分策略案，圖為京華城現址。本報資料照片

中石化放棄繼續蓋精華廣場，宣告將賣京華城土地。國民黨北市議員游淑慧要求北市府主動事宜，包含市府與鼎越的容獎協議書是否還有效等。北市都發局長簡瑟芳今下午回應，收到判決書後，會啟動調查小組程序，希望5月底能有討論結果。

對於京華城爭議，簡瑟芳表示，如果真的要撤銷它，行政程序法規定要讓對造陳述意見、市府調查事實，因此需要判決書，針對判決書裡京華城的違法事實來看與都市計畫是否有關聯性。如果真有涉及都市計畫違法情事，市府要做後續處理。

簡瑟芳指出，市府已經組成府內府外的調查小組來討論，等到收到判決書會啟動調查小組的程序，依照調查小組決議辦理後續。她補充，調查小組成員包含府內的都發局、法務局、政風處、建管處，府外則有2位都市計畫、1位法律的專家學者。

市府收到判決書至調查小組決議需多久時間？簡瑟芳說，現在還沒有拿到判決書，因為還要讓對造去陳述意見，最快也要2個月；樂觀估計，希望5月底能夠有討論結果，如果這周收到判決書，市府一定會加速期程。

中石化昨開重訊記者會，宣布與旗下鼎越開發董事會決議通過京華廣場土地資產處分策略案。游淑慧提出兩點關鍵，要求北市府應該主動釋疑，第一，京華城現行已公告核定的細部計畫效力為何？第二，當初市府與鼎越的容獎協議書是否依然存在且有效？

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